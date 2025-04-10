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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة المنيا تنظم دورات تدريبية متخصصة عن "التحول الرقمى ونظم المعلومات"

دورات التحول الرقمي
دورات التحول الرقمي
ايمن رياض

نظمت إدارة تنمية المواهب بجامعة المنيا برعاية الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور باسم محمود، أمين عام الجامعة، دورات تدريبية متخصصة بعنوان "التحول الرقمي ونظم المعلومات في ضوء جامعة ذكية متطورة"، وذلك في إطار سعي الجامعة لتعزيز مهارات العاملين وتنمية قدراتهم في مجال الحاسب الآلي

وأكد الدكتور عصام فرحات، أن الجامعة تواصل جهودها في تطوير وتحديث مهارات العاملين بما يتناسب مع التحولات الرقمية، للارتقاء بالعمل الإداري والأكاديمي داخل الجامعة، تماشيًا مع رؤية الدولة في التحول الرقمي، والمساهمة في تحسين أداء العاملين وتعزيز كفاءاتهم لمواكبة التطور التكنولوجي في مختلف المجالات."

وقال الدكتور أمير ماهر، مدير إدارة تنمية المواهب، أن الدورات التدريبية التي نظمتها الجامعة، شملت أربع دورات تدريبية في التعامل مع الحاسب الآلي، في برامج الورد والاكسيل والتدريب على كيفية كتابة وتنسيق الخطابات والمذكرات الرسمية والمستندات، وتصميم الجداول الحسابية، وصيانة أجهزة الحاسب الآلي.

وأضاف أن الهدف من هذه الدورات زيادة وعي العاملين وتنمية مهاراتهم الأساسية في استخدام برامج الحاسب الآلي المختلفة وتحديث ملفات العمل بطريقة فعالة وسريعة وانشاء قوائم سابقة التجهيز واستخدام المعادلات الأساسية للمعاملات الحسابية لسرعة إنجاز العمل.

كما تم تدريب المشاركين بالدورات  على كيفية صيانة الأجهزة وإصلاح الأعطال البسيطة ومعرفة الأخطاء الشائعة في التعامل مع أجهزة الحاسب الآلي.

حاضر في الدورات التدريبية المهندس جلال درويش مصطفى والتي استهدفت عددًا من الفنيين، والأخصائيين، والسكرتارية، والمتخصصين في مجال الحاسب الآلي ، ومسؤولي الجودة في كليات الجامعة.
 

المنيا دورات جامعة التحول الرقمي

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