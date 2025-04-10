جامعة المنيا تطلق قافلة تنموية متكاملة إلى قرية الوفاء

أطلقت جامعة المنيا قافلة تنموية متكاملة إلى قرية الوفاء بمركز سمالوط، ضمت نخبة من الكوادر المتميزة بالجامعة فى مختلف التخصصات الطبية، وتم توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان للمواطنين ، وتحويل الحالات الحرجة لاستكمال علاجها بالمستشفيات الجامعية، كما قدمت القافلة خدماتها التوعوية لأهالي القرية.

وصرح الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، بأن القوافل التنموية المتكاملة التي تطلقها الجامعة بشكل دوري للقرى الأكثر احتياجًا تأتي فى إطار مساهمة جامعة المنيا ، ومشاركاتها الفعالة فى المبادرات الرئاسية، كمبادرة " بداية جديدة لبناء الإنسان" ومبادرة " حياة كريمة" وايضا في إطار مسؤوليتها المجتمعية، ومساهمتها في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتقديم خدمات طبية وصحية متميزة للمواطنين.

وقال الدكتور ايمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ان القافلة ضمت 12 تخصص طبي هي " الأطفال ـ الرمد - الصدر - الجلدية - الروماتيزم- العظام - الباطنة - النساء والتوليد- الأنف والأذن والحنجرة- الجراحة العامة – المسالك - القلب" .

وقام الأطباء بالقافلة بتوقيع الكشف الطبي على 652 مواطناً في العيادات المختلفة، مع تحويل من يستلزم تشخيصه للمستشفى الجامعي لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمه، كما قام فريق كلية الصيدلة بتوزيع الأدوية مجاناً على المرضى في عيادات القافلة.

وفي إطار تعزيز الوعي الصحي، تم تنظيم ندوات توعية صحية من اعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض عن " الإسعافات الأولية في حالات الطوارئ مثل النزيف والكسور والإختناق"، إضافة الي القاء محاضرة لأهالي القرية بعنوان "الحفاظ على الماء ضرورة حياتية" لتوعية الأهالي بأهمية ترشيد المياة من قبل اعضاء هيئة التدريس بكلية دار العلوم.

كما شارك طلاب كلية التربية الرياضية في تنظيم العمل بالعيادات من المترددين على القافلة.