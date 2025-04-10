قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحول صادم في حالة الطقس خلال ساعات.. والأرصاد تحذر بشدة: لا تخففوا الملابس
وسط أنباء عن عروض مغرية.. مصير عبد الله السعيد يثير القلق فى الزمالك
خطأ طبي فادح.. شاهدة على وفاة حفيدة رئيس الوزراء الأسبق تكشف اللحظات الأخيرة في حياتها| خاص
حصاد الجامع الأزهر في رمضان.. 12 إماما لصلاة التراويح و180 ألف وجبة إفطار وسحور
دعاء زيارة قبر النبي.. السلام عليك يا خير خلق الله يا سيد المرسلين
مفاجأة .. الزمالك يهدد بشكوى ضد زيزو
رئيس حزب العدل لـ صدى البلد: أطالب بتعديل تشريعي لمد الإشراف القضائي على الانتخابات
باسكال مشعلاني تكشف عن موقفها من الغناء في تل أبيب والتطبيع مع إسرائيل
ممثل الجامعة العربية بالأمم المتحدة: على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل للانسحاب من سوريا
صرف 500 جنيه على بطاقة التموين لهذه الفئات.. كيف تحصل على الدعم الإضافى؟
مندوب سوريا بمجلس الأمن: الاحتلال انتهك القرارات الأممية بدخوله الأراضي السورية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

النقابات العمالية الأرجنتينية تحتشد في بوينس آيرس قبيل انطلاق الإضراب الوطني

تظاهرات الأرجنتين
تظاهرات الأرجنتين
محمود محسن


أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، قيام الفيدرالية الرئيسية للاتحاد العمالي في الأرجنتين، بمظاهرات ضخمة في العاصمة بوينس آيرس، احتجاجاً على سياسات التقشف التي ينتهجها الرئيس خافيير ميلي، وذلك عشية إضراب عام شامل يمتد لـ24 ساعة على مستوى البلاد.


انضم النقابيون إلى صفوف المتقاعدين والطلاب والمجموعات السياسية ومشجعي كرة القدم، رافعين صوتهم بمطالب واضحة لتحسين المعاشات، وزيادة الدخل، وتحقيق ظروف معيشية أكثر عدلاً وإنصافاً.

المتقاعدون، الذين كانوا من أبرز المتضررين من التخفيضات الأخيرة، جددوا نداءاتهم من أجل رفع مخصصاتهم وتسهيل حصولهم على الأدوية الأساسية، في ظل ما يعتبرونه تهميشاً متزايداً لحقوقهم الأساسية.

أما الاتحاد العام للعمال (CGT)، وهو أكبر هيئة نقابية، فقد وصف الإضراب بأنه صرخة رفض لـ"اللامساواة الاجتماعية التي لم تعد تُحتمل"، متهماً الحكومة بعدم الاكتراث ورفض الحوار مع الجهات الممثلة للعمال.

 

محطات الوقود والخدمات العامة

ويُرتقب أن يشلّ الإضراب المرتقب يوم الخميس الحركة في المطارات والبنوك ومحطات الوقود والخدمات العامة، في وقتٍ رفضت فيه حكومة الرئيس ميلي هذه الخطوة، مشككة في شرعية تمثيل النقابات ومطالبها.

العاصمة بوينس آيرس خافيير ميلي إضراب ظروف معيشية حقوق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

4 قرارات عاجلة لضبط العملية التعليمية في جميع المدارس

صرف 500 جنيه على بطاقة التموين لهذه الفئات.. كيف تحصل على الدعم الإضافى؟

صرف 500 جنيه على بطاقة التموين لهذه الفئات.. كيف تحصل على الدعم الإضافى؟

رئيس الوزراء

تبكير صرف مرتبات أبريل.. متى تُطبق الزيادة الجديدة؟

قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم 10/4/2025.. عيار 21 يفوق التوقعات

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم 10/4/2025.. عيار 21 يفوق التوقعات

الطقس في مصر

تحذيرات عاجلة من الأرصاد.. رياح سرعتها 70 كم وأمطار على هذه المحافظات اليوم

شهادات الادخار

شهادات ادخار بأرباح تصل إلى 30%... كيف تحمي أموالك من التآكل؟

المتهمون

التعدى على فتاة أسفل الكوبرى.. الداخلية تكشف حقيقة الفيديو المثير

طبيب - ارشيفية

42 ألفا ثمن العملية.. شاهدة تكشف تفاصيل وفاة حفيدة رئيس الوزراء الأسبق بسبب خطأ طبي| خاص

بالصور

باسكال مشعلاني تكشف عن موقفها من الغناء في تل أبيب والتطبيع مع إسرائيل

باسكال مشعلاني تكشف عن موقفها من الغناء في تل ابيب والتطبيع مع إسرائيل
باسكال مشعلاني تكشف عن موقفها من الغناء في تل ابيب والتطبيع مع إسرائيل
باسكال مشعلاني تكشف عن موقفها من الغناء في تل ابيب والتطبيع مع إسرائيل

طريقة عمل المكرونة السبايسي بالسجق .. فوائد وأضرار الطعام الحار

المكرونة بالسجق
المكرونة بالسجق
المكرونة بالسجق

أحمد حلمي عن تكريمه بمهرجان هوليوود للفيلم العربي: فخور إني مصري بتكرم في أمريكا

أحمد حلمي
أحمد حلمي
أحمد حلمي

وزير الدفاع يلتقى نظيره النيجري لبحث التعاون العسكري المشترك| صور

وزير الدفاع ونظيره النيجيري
وزير الدفاع ونظيره النيجيري
وزير الدفاع ونظيره النيجيري

فيديو

طلاب يرقصون في الفصل على فيديو لـ "رورو البلد "

تداول فيديو لطلاب يرقصون في الفصل على فيديو لـ "رورو البلد "

وزير الدفاع ونظيره النيجيري

وزير الدفاع يلتقى نظيره النيجري لبحث التعاون العسكري المشترك| صور

عبير الصغير

أخفت هوية العريس .. البلوجر عبير الصغير تعلن خطوبتها

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

الأرصاد تحذر من رياح قوية وتكشف عن حالة الطقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة مر نيث

المزيد