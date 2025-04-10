النقابات العمالية الأرجنتينية تحتشد في بوينس آيرس قبيل انطلاق الإضراب الوطني



أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، قيام الفيدرالية الرئيسية للاتحاد العمالي في الأرجنتين، بمظاهرات ضخمة في العاصمة بوينس آيرس، احتجاجاً على سياسات التقشف التي ينتهجها الرئيس خافيير ميلي، وذلك عشية إضراب عام شامل يمتد لـ24 ساعة على مستوى البلاد.



انضم النقابيون إلى صفوف المتقاعدين والطلاب والمجموعات السياسية ومشجعي كرة القدم، رافعين صوتهم بمطالب واضحة لتحسين المعاشات، وزيادة الدخل، وتحقيق ظروف معيشية أكثر عدلاً وإنصافاً.

المتقاعدون، الذين كانوا من أبرز المتضررين من التخفيضات الأخيرة، جددوا نداءاتهم من أجل رفع مخصصاتهم وتسهيل حصولهم على الأدوية الأساسية، في ظل ما يعتبرونه تهميشاً متزايداً لحقوقهم الأساسية.

أما الاتحاد العام للعمال (CGT)، وهو أكبر هيئة نقابية، فقد وصف الإضراب بأنه صرخة رفض لـ"اللامساواة الاجتماعية التي لم تعد تُحتمل"، متهماً الحكومة بعدم الاكتراث ورفض الحوار مع الجهات الممثلة للعمال.

محطات الوقود والخدمات العامة

ويُرتقب أن يشلّ الإضراب المرتقب يوم الخميس الحركة في المطارات والبنوك ومحطات الوقود والخدمات العامة، في وقتٍ رفضت فيه حكومة الرئيس ميلي هذه الخطوة، مشككة في شرعية تمثيل النقابات ومطالبها.