السعودية.. منح حرم خادم الحرمين الدكتوراه الفخرية

أفادت وكالة الأنباء السعودية واس، بأن جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، منحت حَرم خادم الحرمين الشريفين، الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين، درجة الدكتوراه الفخرية في المجال الإنساني والأعمال الاجتماعية؛ تقديرًا لجهودها الاستثنائية في خدمة المجتمع ودعم التعليم، وإبراز دور المرأة التنموي في المؤسسات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.



وبحسب الوكالة السعودية ، جاء إعلان مَنح الأميرة فهدة بن فلاح آل حثلين، خلال تكريمها للفائزات بجائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميز النسائي في دورتها السابعة، في الحفل الذي أقامته الجامعة بمركز المؤتمرات والندوات.



وتمّت مراسم تسليم شهادة الدكتوراه الفخرية لها، بعد صدور التوجيه السامي الكريم القاضي بالموافقة على رغبة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمَنح الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين درجة الدكتوراه الفخرية.



وقلدت رئيسة جامعة الأميرة نورة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين، وشاح الجامعة وتسليمها شهادة الدكتوراه الفخرية؛ تقديرًا لجهودها الاستثنائية في خدمة المجتمع، ودعم التعليم، وتعزيز دور المرأة التنموي، في تكريم يُجسّد امتنان الجامعة لعطائها، ودورها الريادي في دعم المؤسسات التعليمية والاجتماعية، وتأكيدًا على التزام الجامعة بتقدير الشخصيات المُلهمة التي تسهم في نهضة المجتمع، وتعزيز التنمية المستدامة.