بسبب الأخطاء التحكيمية .. مودرن سبورت يعقد اجتماعا عاجلا لدراسة الانسحاب من الدوري

يعقد مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس اجتماعًا طارئاً في تمام الساعة ١١ مساء اليوم الخميس لبحث ودراسة انسحاب فريق الكرة من الدوري المصري الممتاز.

ويأتي ذلك بسبب الأخطاء التحكيمية الفجة والكارثية والتي أثرت على وضع الفريق في مسابقة الدوري منذ بداية الموسم الكروي الحالي 2024-2025.

ويعرب نادي مودرن سبورت عن استياءه الشديد من طاقم تحكيم مباراة إنبي في الدوري ما أثر وساهم بشدة في تغيير نتيجة المباراة.

وعلى الرغم من إعتذارات لجنة الحكام اكثر من مرة عن الأخطاء التحكيمية، إلا أنها لا تزال مستمرة ودائمة بشكل واضح للجميع ولا تخطئه عين.

ولقد طفح الكيل من الأخطاء التحكيمية المستمرة في حق فريق مودرن سبورت ولا يعلم أي شخص لمصلحة من ولماذا يتم محاربة الفريق بهذا الشكل الفج.

ومنح الدكتور وليد دعبس رئيس مجلس إدارة النادي اكثر من فرصة للتحكيم المصري لكي يعدل عن أخطاءه أكثر من مرة ولكن في النهاية لا يحدث أي تغيير، ما دفع الإدارة لدراسة قرار الانسحاب من الدوري.