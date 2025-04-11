قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رفع أسعار الوقود.. قيمة أجرة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالقليوبية
زيادة أسعار البنزين والسولار.. البترول تعلن دعم الوقود بـ 11 مليار جنيه شهريا
بعد قرار تبكيرها رسميًا.. موعد صرف مرتبات أبريل للحكومة وتوقيت الزيادة الجديدة
كيلو البطاطس من 3.5 إلى 6.5 جنيه.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة
سعر الدولار اليوم 11-4-2025
تثبيت المازوت.. البترول تعلن أسباب زيادة أسعار البنزين والسولار
عودة التوقيت الصيفي رسميًا.. قدم ساعتك 60 دقيقة في هذا الموعد
النفط يتجه لتكبد خسائر للأسبوع الثاني على التوالي
الدولار يهوى لأدنى مستوى في 10 سنوات أمام الفرنك السويسري
موعد صرف معاشات شهر مايو 2025
دعاء للميت يوم الجمعة .. ردد أفضل 100 دعوة للمتوفى يفرح بها وتدخله الجنة
سعر الذهب اليوم 11-4-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عودة التوقيت الصيفي رسميًا.. قدم ساعتك 60 دقيقة في هذا الموعد

عودة التوقيت الصيفي رسميًا.. قدم ساعتك 60 دقيقة في هذا اليوم
عودة التوقيت الصيفي رسميًا.. قدم ساعتك 60 دقيقة في هذا اليوم
عبد العزيز جمال

يبحث الكثير عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025 رسميًا، والذي يتم تطبيقه في إطار سعي الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة ومواكبة التغيرات الاقتصادية والمناخية،  حيث تبدأ مصر تطبيقه بدءًا من منتصف ليل الجمعة الموافق 25 أبريل 2025.

ووفقًا لقرار مجلس الوزراء، يتم تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة، لتصبح الساعة الواحدة صباحًا بدلًا من الثانية عشرة.

ويستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى نهاية شهر أكتوبر 2025، حيث يتم العودة إلى التوقيت الشتوي مرة أخرى، وذلك وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي أعاد اعتماد هذا النظام بعد إلغائه منذ عام 2018.

التوقيت الصيفي

ما هو التوقيت الصيفي 2025؟ ولماذا عاد من جديد؟

يعني التوقيت الصيفي تقديم الساعة الرسمية للدولة لمدة ساعة كاملة خلال فترة الصيف، بهدف الاستفادة بشكل أكبر من ضوء النهار وتقليل ساعات استهلاك الطاقة، خاصة في فترة الذروة المسائية.

وكان هذا النظام تم إلغاؤه عام 2018 بعدما أثار جدلًا حول فعاليته في تحسين الأداء الاقتصادي والتقليل من استهلاك الطاقة، إلا أن عودته جاءت استجابةً لتغيرات محلية ودولية، تتعلق بارتفاع تكلفة مصادر الطاقة، والاتجاه العالمي نحو استخدام أساليب ذكية في إدارة استهلاك الكهرباء.

أهداف تطبيق التوقيت الصيفي 2025

تسعى الحكومة من خلال تطبيق التوقيت الصيفي 2025 إلى تحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية والبيئية، أبرزها:

خفض استهلاك الكهرباء خلال فترات النهار، وتقليل الضغط على الشبكة القومية في أوقات الذروة.

ترشيد استهلاك السولار والغاز المستخدمين في تشغيل المحطات الكهربائية.

تعزيز الاعتماد على ضوء الشمس داخل أماكن العمل والمؤسسات الحكومية والخاصة.

خفض الفاتورة الطاقوية العامة للدولة، خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود عالميًا.

دعم خطط التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، وتقليل الانبعاثات الناتجة عن الطاقة.

عودة العمل بالتوقيت الصيفي

خطوات تعديل الساعة على الهاتف المحمول

مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي 2025، يتساءل الكثيرون عن كيفية تعديل الساعة يدويًا أو التأكد من ضبطها تلقائيًا، سواء على الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر.

على هواتف أندرويد:

افتح "الإعدادات".

اختر "إعدادات إضافية" أو "النظام".

توجه إلى "الوقت والتاريخ".

فعّل خيار "الضبط التلقائي للوقت" لضمان تغيير الساعة تلقائيًا.

على هواتف آيفون:

اذهب إلى "الإعدادات".

اختر "عام".

ادخل إلى "التاريخ والوقت".

فعّل خيار "التعيين التلقائي".

والأفضل ترك هذا الخيار مفعلًا لتجنب الأخطاء الزمنية التي قد تؤثر على المواعيد، خاصة مواعيد العمل والرحلات الجوية والاجتماعات الإلكترونية.

أهمية تطبيق التوقيت الصيفي في 2025

تكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الدولة، لا سيما مع استمرار ارتفاع أسعار مصادر الطاقة التقليدية، ويؤكد الخبراء أن إعادة العمل بالتوقيت الصيفي يسهم في:

تقليل الاستهلاك الكهربائي المنزلي والمؤسسي.

زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الطاقة وترشيد استخدامها.

تعزيز الاتجاه نحو الطاقة النظيفة عبر خفض الطلب على الوقود الأحفوري.

دعم البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الناتجة عن محطات الطاقة.

وقد أظهرت تجارب دول عدة أن استخدام التوقيت الصيفي ينعكس بشكل إيجابي على الأداء الاقتصادي والكفاءة الإنتاجية، من خلال استغلال ضوء الشمس لأطول فترة ممكنة.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي

متى ينتهي التوقيت الشتوي 2025؟

ينتهي التوقيت الشتوي رسميًا في آخر جمعة من شهر أبريل 2025، أي يوم 25 أبريل، وهو نفس اليوم الذي بدء العمل بالتوقيت الصيفي فيه ، وكان الشتاء قد بدأ في أكتوبر 2024، لتستمر هذه الدورة 6 أشهر.

التوقيت الصيفي عودة التوقيت الصيفي رسميًا تطبيق التوقيت الصيفي موعد تطبيق التوقيت الصيفي ما هو التوقيت الصيفي 2025 ولماذا عاد من جديد أهداف تطبيق التوقيت الصيفي 2025 تطبيق التوقيت الصيفي 2025 التوقيت الصيفي 2025 متى ينتهي التوقيت الشتوي 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسطوانة البوتاجاز.. أرشفية

رسميا .. سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي الجديد

الحكومة تعلن مفاجأة لـ4.5 مليون موظف بشأن المرتبات.. ماذا يحدث 21 أبريل؟

الحكومة تعلن مفاجأة لـ4.5 مليون موظف بشأن المرتبات.. ماذا يحدث يوم 21 أبريل؟

هل يجوز الصلاة بعد الاستحمام بدون وضوء

هل يجوز الصلاة بعد الاستحمام بدون وضوء ؟ جائز بشرط

أسعار البنزين الجديدة بعد زيادتها رسميا

ننشر أسعار البنزين والسولار الجديدة بعد زيادتها

الدكتور مصطفى مدبولي

مجانا للمواطنين.. الحكومة تتعاقد مع مراكز طبية عالمية لتنفيذ مستشفى حكومي لعلاج الأورام بمصر

الزمالك

بخلاف زيزو| لاعب جديد من الزمالك يستخرج تأشيرة أمريكا.. من هو؟

أسعار السلع بعد زيادة أسعار البنزين

أسعار 10 سلع غذائية في الأسواق بعد زيادة أسعار البنزين اليوم الجمعة 11-4-2025

سعر كيلو الأرز اليوم بعد زيادة أسعار البنزين الجديدة

سعر كيلو الأرز اليوم بعد زيادة أسعار البنزين الجمعة 11-4-2025

ترشيحاتنا

كوبرا تيرامار الجديدة

سيارة عائلية رياضية.. سعر كوبرا تيرامار بعد طرحها في السوق المصري

كيا سبورتاج موديل 2024

كيا سبورتاج موديل 2024 هاي لاين كسر زيرو.. بهذا السعر

جيتور X70 PLUS

أرخص سيارات جيتور.. سعر X70 PLUS أعلى فئة كسر زيرو

بالصور

فيفي عبده تحتفل بمسلسل العتاولة 2 بزفة بلدي في الراديو| صور

فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده

تركيزك ضايع .. اعرف الأسباب وحيل غير متوقعة تزيد الذكاء والانتباه

ضعف التركيز
ضعف التركيز
ضعف التركيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة مر نيث

المزيد