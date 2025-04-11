عودة التوقيت الصيفي رسميًا.. قدم ساعتك 60 دقيقة في هذا الموعد

يبحث الكثير عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025 رسميًا، والذي يتم تطبيقه في إطار سعي الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة ومواكبة التغيرات الاقتصادية والمناخية، حيث تبدأ مصر تطبيقه بدءًا من منتصف ليل الجمعة الموافق 25 أبريل 2025.

ووفقًا لقرار مجلس الوزراء، يتم تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة، لتصبح الساعة الواحدة صباحًا بدلًا من الثانية عشرة.

ويستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى نهاية شهر أكتوبر 2025، حيث يتم العودة إلى التوقيت الشتوي مرة أخرى، وذلك وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي أعاد اعتماد هذا النظام بعد إلغائه منذ عام 2018.

ما هو التوقيت الصيفي 2025؟ ولماذا عاد من جديد؟

يعني التوقيت الصيفي تقديم الساعة الرسمية للدولة لمدة ساعة كاملة خلال فترة الصيف، بهدف الاستفادة بشكل أكبر من ضوء النهار وتقليل ساعات استهلاك الطاقة، خاصة في فترة الذروة المسائية.

وكان هذا النظام تم إلغاؤه عام 2018 بعدما أثار جدلًا حول فعاليته في تحسين الأداء الاقتصادي والتقليل من استهلاك الطاقة، إلا أن عودته جاءت استجابةً لتغيرات محلية ودولية، تتعلق بارتفاع تكلفة مصادر الطاقة، والاتجاه العالمي نحو استخدام أساليب ذكية في إدارة استهلاك الكهرباء.

أهداف تطبيق التوقيت الصيفي 2025

تسعى الحكومة من خلال تطبيق التوقيت الصيفي 2025 إلى تحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية والبيئية، أبرزها:

خفض استهلاك الكهرباء خلال فترات النهار، وتقليل الضغط على الشبكة القومية في أوقات الذروة.

ترشيد استهلاك السولار والغاز المستخدمين في تشغيل المحطات الكهربائية.

تعزيز الاعتماد على ضوء الشمس داخل أماكن العمل والمؤسسات الحكومية والخاصة.

خفض الفاتورة الطاقوية العامة للدولة، خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود عالميًا.

دعم خطط التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، وتقليل الانبعاثات الناتجة عن الطاقة.

خطوات تعديل الساعة على الهاتف المحمول

مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي 2025، يتساءل الكثيرون عن كيفية تعديل الساعة يدويًا أو التأكد من ضبطها تلقائيًا، سواء على الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر.

على هواتف أندرويد:

افتح "الإعدادات".

اختر "إعدادات إضافية" أو "النظام".

توجه إلى "الوقت والتاريخ".

فعّل خيار "الضبط التلقائي للوقت" لضمان تغيير الساعة تلقائيًا.

على هواتف آيفون:

اذهب إلى "الإعدادات".

اختر "عام".

ادخل إلى "التاريخ والوقت".

فعّل خيار "التعيين التلقائي".

والأفضل ترك هذا الخيار مفعلًا لتجنب الأخطاء الزمنية التي قد تؤثر على المواعيد، خاصة مواعيد العمل والرحلات الجوية والاجتماعات الإلكترونية.

أهمية تطبيق التوقيت الصيفي في 2025

تكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الدولة، لا سيما مع استمرار ارتفاع أسعار مصادر الطاقة التقليدية، ويؤكد الخبراء أن إعادة العمل بالتوقيت الصيفي يسهم في:

تقليل الاستهلاك الكهربائي المنزلي والمؤسسي.

زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الطاقة وترشيد استخدامها.

تعزيز الاتجاه نحو الطاقة النظيفة عبر خفض الطلب على الوقود الأحفوري.

دعم البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الناتجة عن محطات الطاقة.

وقد أظهرت تجارب دول عدة أن استخدام التوقيت الصيفي ينعكس بشكل إيجابي على الأداء الاقتصادي والكفاءة الإنتاجية، من خلال استغلال ضوء الشمس لأطول فترة ممكنة.

متى ينتهي التوقيت الشتوي 2025؟

ينتهي التوقيت الشتوي رسميًا في آخر جمعة من شهر أبريل 2025، أي يوم 25 أبريل، وهو نفس اليوم الذي بدء العمل بالتوقيت الصيفي فيه ، وكان الشتاء قد بدأ في أكتوبر 2024، لتستمر هذه الدورة 6 أشهر.