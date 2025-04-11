تامر عاشور يحيي حفلاً في عيد الربيع بالتجمع

يستعد نادي الزهور الرياضي لإقامة حفلة ضخمة بمناسبة عيد الربيع، يوم الإثنين الموافق 21 أبريل في فرع التجمع الخامس.

الحفل المرتقب يشهد العديد من المفاجآت بما في ذلك تصميم مسرح جديد كلياً يُظهر النجم تامر عاشور بشكل مبتكر وفريد.

ومن المتوقع أن يكون هذا الحدث واحداً من أبرز حفلات موسم الربيع، حيث سيقدم تامر عاشور مجموعة من أشهر أغنياته وسط أجواء احتفالية مميزة.

وطرح تامر عاشور أحدث ألبوماته الغنائية خلال الفترة الماضية حيث يتضمن مجموعة من الأغاني المتنوعة التي تجمعه مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، مثل: عليم، أحمد المالكي، محمود عبد الله، وحسام سعيد، وملحنين مثل محمدي، محمد مدين، وأحمد عبد السلام، بالإضافة إلى الموزعين إلهامي، أحمد إبراهيم، وأحمد أمين.

الألبوم يتضمن 12 أغنية هي: “ياه”، “الله يحنن”، “حبيبي القديم”، “حبك رزق”، “أنا مكرهتوش”، “يوم ما تنسى”، “قصر بعيد”، “مرتحناش”، “الدنيا”، “جم شرفوا”، “متعملهاش حكا”، و”مش بعرف أنام”، ويتضمن العديد من المفاجآت الفنية.

وتعتبر أغنية هيجيلي موجوع لتامر عاشور من أكثر الأغاني الرائجة خلال عام 2024 على موقع يوتيوب، حيث تخطت مشاهدتها 200 مليون مشاهدة في أقل من عام، وتعتبر أكثر الأغانى مشاهدة في عام 2024، ونال عاشور جائزتين خلال حفل توزيع جوائز بيلبورد عربية، حيث فاز بجائزة أفضل أغنية مصرية 2024، وأغنية العام على مستوى الوطن العربي لنفس العام عن أغنية "هيجيلي موجوع.