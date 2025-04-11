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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعاون أكاديمي بين جامعة حلوان والسياحة الأوغندية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
حسام الفقي

استقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، توم بوتيم، وزير السياحة والحياة البرية والآثار بجمهورية أوغندا، والوفد المرافق له، وذلك بمقر كلية السياحة والفنادق بالجامعة، خلال زيارتهم الرسمية الحالية إلى مصر.

جاء اللقاء بحضور الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سهى عبد الوهاب، عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتور سامح جمال، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة نهلة نصار وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور هالة جمعة وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتور حازم عطية الله، الأستاذ بالكلية ومحافظ الفيوم الأسبق.

عكست الزيارة اهتمامًا متزايدًا من الجانب الأوغندي بتعزيز التعاون الأكاديمي والتدريبي مع المؤسسات التعليمية المصرية الرائدة.

وفي مستهل اللقاء، أعرب الدكتور السيد قنديل عن ترحيبه بالوفد الأوغندي، مؤكدًا على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين مصر وأوغندا، وأهمية مدّ جسور التعاون في مجالات التعليم والتدريب، بما يسهم في تطوير القدرات البشرية في القطاع السياحي، الذي يُعد أحد المحاور الرئيسية للتنمية الاقتصادية في القارة الإفريقية.

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة سهى عبد الوهاب تاريخ كلية السياحة والفنادق، وما تتمتع به من برامج أكاديمية متميزة وبرامج تبادلية، مؤكدة أن الكلية تمثل نموذجًا ناجحًا في إعداد الكوادر المتخصصة في مجالات الضيافة والسياحة، من خلال ربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي، وتقديم تجارب تعليمية متقدمة.

وأعرب الوزير الأوغندي عن تقديره لما لمسه من تطور في منظومة التعليم السياحي في جامعة حلوان، مشيدًا بالمكانة الريادية لمصر كوجهة سياحية عالمية، ومؤكدًا رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات المصرية في الترويج السياحي، وتأهيل وتدريب الكوادر، وبناء القدرات المؤسسية لدعم قطاع السياحة في أوغندا.

رئيس جامعة حلوان جامعة حلوان وزير السياحة والحياة البرية والآثار بجمهورية أوغندا أوغندا

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