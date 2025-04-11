سامح حسين لـ صدى البلد: الذكاء الاصطناعي مشكلة العصر.. وشخصيتي في استنساخ سيكوباتية

قال الفنان سامح حسين إنه كان حريصا على قراءة سيناريو فيلم استنساخ بعناية، ليقدم عملا جديدا ومميزا، وأنه لم يتردد لحظة في تقديم هذا الفيلم، الذي يعرض حالياً في السينما.

وعن شخصية "يونس العربي" التي يجسدها في فيلم "استنساخ"، قال سامح حسين لـ صدى البلد: “شخصية يونس صورتها على مدار عام، وهي سيكوباتية، فالجمهور جزء سيحبه، وجزء سيكرهه، وأوقات سنشعر أنه مريض يستحق التعاطف”.



وأضاف سامح حسين: “الذكاء الاصطناعي هو مشكلة العصر لأنه يستخدم بشكل سلبي في بعض الأحيان، ويجيب الاستفادة منه ولكن بطريقة إيجابية”.



واختتم سامح حسين: “سعيد بنجاح برنامج قطايف في رمضان وهنآك برنامج قطايف الجزء الثاني رمضان القادم بإذن الله، وسعيد بالاشادة ببرنامج من الجميع وبشكر الجميع والجمهور”.



تدور أحداث فيلم "استنساخ" في إطار من الإثارة والتشويق والغموض، ويتناول العمل قضية الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المجتمع، يسلط الفيلم الضوء على التحديات التي تواجه البشرية بسبب التقدم التكنولوجي، وهو ما يجعل العمل يحمل طابعًا خاصًا يمزج بين الخيال العلمي والإثارة.

فيلم "استنساخ" من بطولة سامح حسين، هبة مجدي، هاجر الشرنوبي، محمد عز، منتج فني أحمد بجة ومن إنتاج وتأليف وإخراج عبد الرحمن محمد.

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