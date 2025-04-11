زيادة أسعار البنزين والسولار.. تعريفة الركوب الجديدة للأجرة والتاكسي بالمنوفية

قرر محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون اليوم الجمعة، تعديل أسعار تعريفة كافة مركبات الأجرة بدائرة المحافظة بالخطوط الداخلية والخارجية بدائرة المحافظة، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادة أسعار البنزين والسولار بما يقارب جنيهان فقط لكل لتر وذلك اعتبارا من اليوم .

وأوضح المحافظ، في بيان اليوم، أنه تقرر تعديل تعريفة ركوب تاكسي الأجرة لتصبح 12 جنيها على أساس محاسبة العداد من بداية فتح البنديرة ومبلغ 3,50 جنيه عن كل واحد كيلو متر من المسافة المقطوعة ، و 13 جنيها تعريفة الركوب الجديدة لمركبات التوكتوك داخل قري المحافظة ، و 12 جنيها تعريفة ركوب المركبات الخفيفة ( سيارة بديل التوكتوك ) .

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتواجد الميداني والمتابعة على مدار الساعة والتنسيق الكامل مع إدارة المرور والمواقف والتموين وتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود ومواقف السيارات للتأكد من التزام سائقي السيارات العاملة بالتعريفة الجديدة ومحاسبة المخالفين.

وأشار إلى أنه سيتم متابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم دفع أية زيادة عن التعريفة الرسمية المعلنة فضلا عن تشكيل غرفة عمليات بالديوان العام للمحافظة لتلقي أية بلاغات عن أية سيارة تخالف التعليمات وذلك من خلال الاتصال بغرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.