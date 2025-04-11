الصين ترفع الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية لـ 125%

ذكرت وكالة رويترز ان السلطات الصينية رفعت الرسوم الجمركية الإضافية على السلع الأمريكية من 84% إلى 125% ، مشيرة الي العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية تراجعت بعد إعلان الصين عن رسوم جمركية إضافية على السلع الأمريكية.

كما نقلت رويترز عن وزارة المالية الصينية القول : إذا أصرت الولايات المتحدة على مواصلة انتهاك مصالحنا بشكل جوهري فإننا سنتخذ إجراءات مضادة حازمة وسنقاتل حتى النهاية

فيما اشارت وكالة الأنباء الفرنسية إلي ان الصين تقدمت بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الزيادات الأخيرة للرسوم الجمركية الأمريكية.

وكان ‏الرئيس الصيني شي جين بينغ قد أكد أن بكين مستعدة لبناء شراكة استراتيجية شاملة أكثر تركيزا وديناميكية مع إسبانيا، وأن العلاقات الصينية الأسبانية تعطي زخما للعلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الصيني برئيس الوزراء الأسباني بيدرو سانشيز .

وقال ‏الرئيس الصيني لرئيس الوزراء الإسباني: يتعين علينا مواصلة تعزيز التعاون على أساس الثقة والاحترام المتبادل وعلى الصين وأوروبا التمسك بشراكتهما والتعاون المفتوح بينهما

وأضاف الرئيس الصيني: لا رابح في حرب الرسوم الجمركية ومهما تغيرت البيئة الخارجية ستعزز الصين ثقتها بنفسها وستحافظ على تصميمها وستركز على القيام بأمورها بنفسها.

وواصل شي جين بينغ تصريحاته بالقول: على الصين والاتحاد الأوروبي الوفاء بمسؤولياتهما الدولية والحفاظ على العولمة الاقتصادية، بل وعلى الصين والاتحاد الأوروبي مقاومة "التنمر الأحادي" بشكل مشترك وكذلك حماية العدالة والإنصاف والقواعد والنظام الدولي.

من جانبه، قال ‏رئيس الوزراء الإسباني: نؤيد علاقة أكثر توازنا بين الاتحاد الأوروبي والصين والتفاوض على حلول لخلافاتنا.