احذر غسل البيض قبل تناوله لهذا السبب

النظافة جزء لا يتجزأ من نمط حياة صحي، وعندما نتحدث عن المطبخ والأطعمة، تزداد أهمية الحفاظ على النظافة والصحة العامة. ولكن، قد تكون هذه النظافة خطرة أحيانًا.

نغسل الطعام قبل تناوله كعادة صحية في المطبخ، لكن غسل البيض قبل تناوله ليس صحيًا، وهو ما يعرفه الكثير من الأشخاص.

تجنب غسل البيض قبل الطهي

وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، هناك لوائح اتحادية تُلزم بغسل جميع البيض المُنتج تجاريًا وتغليفه، وعند غسله مجددًا في المنزل، تُزيل هذه العملية الطبقة الواقية الطبيعية التي تُسمى "البشرة" أو "الطبقة المزهرة" من سطح البيضة.

وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، بعد غسل البيض التجاري في مزارع الدواجن، تُغطى طبقة من الزيت المعدني الصالح للأكل لمنع البكتيريا من تلويث البيض أو اختراقه، ويرى الخبراء أن غسل البيض جيدًا بالماء البارد أو الجاري في المنزل قد يدفع البكتيريا إلى داخله، لأن قشرة البيض مسامية، مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك.

يقول الخبراء، إذا كنت تشتري بيضًا طازجًا من المزرعة ولا ترغب في تخطي هذه الخطوة، فاستخدم الماء الدافئ وتجنب الصابون. كذلك، إذا كنت تشتري بيضًا من السوبر ماركت، فتجنّب غسله تمامًا، لأنه سيؤدي فقط إلى إفساده وإضراره بالصحة.

المصدر: timesofindiaالنظافة جزء لا يتجزأ من نمط حياة صحي، وعندما نتحدث عن المطبخ والأطعمة، تزداد أهمية الحفاظ على النظافة والصحة العامة. ولكن، قد تكون هذه النظافة خطرة أحيانًا.

نغسل الطعام قبل تناوله كعادة صحية في المطبخ، لكن غسل البيض قبل تناوله ليس صحيًا، وهو ما يعرفه الكثير من الأشخاص.

تجنب غسل البيض قبل الطهي



وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، هناك لوائح اتحادية تُلزم بغسل جميع البيض المُنتج تجاريًا وتغليفه، وعند غسله مجددًا في المنزل، تُزيل هذه العملية الطبقة الواقية الطبيعية التي تُسمى "البشرة" أو "الطبقة المزهرة" من سطح البيضة.

وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، بعد غسل البيض التجاري في مزارع الدواجن، تُغطى طبقة من الزيت المعدني الصالح للأكل لمنع البكتيريا من تلويث البيض أو اختراقه، ويرى الخبراء أن غسل البيض جيدًا بالماء البارد أو الجاري في المنزل قد يدفع البكتيريا إلى داخله، لأن قشرة البيض مسامية، مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك.

يقول الخبراء، إذا كنت تشتري بيضًا طازجًا من المزرعة ولا ترغب في تخطي هذه الخطوة، فاستخدم الماء الدافئ وتجنب الصابون. كذلك، إذا كنت تشتري بيضًا من السوبر ماركت، فتجنّب غسله تمامًا، لأنه سيؤدي فقط إلى إفساده وإضراره بالصحة.

المصدر: timesofindia

