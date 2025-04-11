قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أعلى سعر شراء لـ الدولار اليوم الجمعة 11-4-2025
بعد تطبيق الزيادة الجديدة.. عقوبات التلاعب في أسعار البنزين وأجرة المواصلات
بزيادة 15%.. قنا تعتمد تعريفة الركوب الجديدة عقب تحريك أسعار الوقود
الأسلوب هو انعكاس لعقليتك.. رسالة نارية من عمرو وهبي لـ زيزو
رجال يد الأهلي يواجه سبورتنج فى كأس مصر
احذر غسل البيض قبل تناوله لهذا السبب
بيكا غيهارت تلغي طلاقها من نجم Grey’s Anatomy بعد 7 سنوات
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف
115 ألف شكوى تجد طريقها للحل عبر المنظومة الموحدة في شهر واحد
البث الإسرائيلية: 20 عضو كنيست من أحزاب الائتلاف تلقوا رسائل تهديد
2.7 مليون طن.. طفرة غير مسبوقة في قطاع الزراعة خلال الربع الأول من 2025
خلال دقائق.. ثروة أغنى أغنياء العالم تقفز فجأة| ما السبب؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

احذر غسل البيض قبل تناوله لهذا السبب

البيض
البيض
هاجر هانئ

النظافة جزء لا يتجزأ من نمط حياة صحي، وعندما نتحدث عن المطبخ والأطعمة، تزداد أهمية الحفاظ على النظافة والصحة العامة. ولكن، قد تكون هذه النظافة خطرة أحيانًا. 

نغسل الطعام قبل تناوله كعادة صحية في المطبخ، لكن غسل البيض قبل تناوله ليس صحيًا، وهو ما يعرفه الكثير من الأشخاص.

تجنب غسل البيض قبل الطهي

 

وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، هناك لوائح اتحادية تُلزم بغسل جميع البيض المُنتج تجاريًا وتغليفه، وعند غسله مجددًا في المنزل، تُزيل هذه العملية الطبقة الواقية الطبيعية التي تُسمى "البشرة" أو "الطبقة المزهرة" من سطح البيضة. 

وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، بعد غسل البيض التجاري في مزارع الدواجن، تُغطى طبقة من الزيت المعدني الصالح للأكل لمنع البكتيريا من تلويث البيض أو اختراقه، ويرى الخبراء أن غسل البيض جيدًا بالماء البارد أو الجاري في المنزل قد يدفع البكتيريا إلى داخله، لأن قشرة البيض مسامية، مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك.

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك.. والفراخ اليوم الجمعة

يقول الخبراء، إذا كنت تشتري بيضًا طازجًا من المزرعة ولا ترغب في تخطي هذه الخطوة، فاستخدم الماء الدافئ وتجنب الصابون. كذلك، إذا كنت تشتري بيضًا من السوبر ماركت، فتجنّب غسله تمامًا، لأنه سيؤدي فقط إلى إفساده وإضراره بالصحة.

المصدر: timesofindiaالنظافة جزء لا يتجزأ من نمط حياة صحي، وعندما نتحدث عن المطبخ والأطعمة، تزداد أهمية الحفاظ على النظافة والصحة العامة. ولكن، قد تكون هذه النظافة خطرة أحيانًا. 
نغسل الطعام قبل تناوله كعادة صحية في المطبخ، لكن غسل البيض قبل تناوله ليس صحيًا، وهو ما يعرفه الكثير من الأشخاص.

طهي البيض

تجنب غسل البيض قبل الطهي


وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، هناك لوائح اتحادية تُلزم بغسل جميع البيض المُنتج تجاريًا وتغليفه، وعند غسله مجددًا في المنزل، تُزيل هذه العملية الطبقة الواقية الطبيعية التي تُسمى "البشرة" أو "الطبقة المزهرة" من سطح البيضة. 
وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، بعد غسل البيض التجاري في مزارع الدواجن، تُغطى طبقة من الزيت المعدني الصالح للأكل لمنع البكتيريا من تلويث البيض أو اختراقه، ويرى الخبراء أن غسل البيض جيدًا بالماء البارد أو الجاري في المنزل قد يدفع البكتيريا إلى داخله، لأن قشرة البيض مسامية، مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك.

يقول الخبراء، إذا كنت تشتري بيضًا طازجًا من المزرعة ولا ترغب في تخطي هذه الخطوة، فاستخدم الماء الدافئ وتجنب الصابون. كذلك، إذا كنت تشتري بيضًا من السوبر ماركت، فتجنّب غسله تمامًا، لأنه سيؤدي فقط إلى إفساده وإضراره بالصحة.
المصدر: timesofindia
 

البيض غسل البيض النظافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسطوانة البوتاجاز.. أرشفية

رسميا .. سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي الجديد

سعر كيلو السكر بعد زيادة أسعار البنزبن

سعر كيلو السكر اليوم بعد زيادة أسعار البنزين الجمعة 11-4-2025

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. موعد صرف مرتبات أبريل للحكومة وتوقيت الزيادة الجديدة

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. موعد صرف مرتبات أبريل للحكومة وتوقيت الزيادة الجديدة

أسعار السلع بعد زيادة أسعار البنزين

أسعار 10 سلع غذائية في الأسواق بعد زيادة أسعار البنزين اليوم الجمعة 11-4-2025

سعر كيلو الأرز اليوم بعد زيادة أسعار البنزين الجديدة

سعر كيلو الأرز اليوم بعد زيادة أسعار البنزين الجمعة 11-4-2025

أسعار البنزين الجديدة بعد زيادتها رسميا

ننشر أسعار البنزين والسولار الجديدة بعد زيادتها

عودة التوقيت الصيفي رسميًا.. قدم ساعتك 60 دقيقة في هذا اليوم

عودة التوقيت الصيفي رسميًا.. قدم ساعتك 60 دقيقة في هذا الموعد

الأهلي والزمالك

هل تعاد مباراة القمة 130 بين الأهلي والزمالك؟.. خبير لوائح يعلن مفاجأة

ترشيحاتنا

اقتصاد

برلماني: السوق المصري يتمتع بمقومات استثمارية تجعله جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية

مجدي مرشد

"المؤتمر" لـ صدى البلد: نعد مرشحين فرديين في كل المحافظات.. وننتظر قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر

التضخم

قيادي بمستقبل وطن: تراجع معدلات التضخم يعكس نجاح السياسات الاقتصادية لمصر

بالصور

بعد تحريك سعر البنزين..تموين الشرقية يشن حملات مفاجئة على محطات الوقود

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة مر نيث

المزيد