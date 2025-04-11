أمطار ورياح على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة.

وقالت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر فضائية "الأولى" إن البلاد تشهد خلال هذه الفترة حالة من التقلبات الجوية، وأن درجات الحرارة المتوقعة اليوم أقل من المعدلات الطبيعية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي متعمق في طبقات الجو،وهو ما ينتج عنه تكون السحب وحجب أشعة الشمس.

ولفتت إلى أن العظمى في القاهرة الكبرى اليوم متوقع أن تسجل 22 درجة، وأن هذه الدرجة أقل من المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت في العام بـ 5 و6 درجات، فقيم درجات الحرارة منخفضة.

وأشارت إلى أن اليوم من المتوقع فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على أغلب المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط، والوجه البحري، وأن الأمطار تكون على فترات متقطعة، وأن اليوم أيضًا هناك نشاط للرياح سرعتها بين الـ 30 إلى 40 درجة.

كما كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات الطقس خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن البلاد لن تشهد أي موجات حر خلال الأسبوع القادم، بل ستكون درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية في هذا التوقيت من العام، مع استمرار التقلبات الجوية الحادة التي تميز فصل الربيع.

أوضح محمود القياتي، أن درجات الحرارة تتغير بشكل ملحوظ بين يوم وآخر، مشيرًا إلى أن القاهرة سجلت مؤخرًا 36 درجة مئوية خلال النهار، ثم انخفضت إلى 22 درجة في أقل من 48 ساعة، وهو ما يعكس مدى التذبذب في الحالة الجوية خلال هذه الفترة الانتقالية.

وأضاف القياتي أن شهر أبريل عادة ما يشهد مثل هذه التقلبات الحادة، بسبب تغير الكتل الهوائية التي تؤثر على البلاد، مؤكداً أهمية متابعة النشرات الجوية بشكل يومي لتحديد نوعية الملابس المناسبة، خاصةً في ظل الفارق الكبير بين درجات الحرارة نهارًا وليلاً.

وأشار محمود القياتي إلى أن المواطنين يجب أن يتحلوا بالحذر في اختيار الملابس، خاصة في أوقات الليل والصباح الباكر التي تشهد برودة ملحوظة، مؤكداً أن ارتداء الملابس الصيفية بشكل كامل يجب أن ينتظر حتى منتصف شهر مايو، مع بداية استقرار الأجواء وارتفاع درجات الحرارة تدريجيًا استعدادًا لدخول فصل الصيف.

وأوضح القياتي أن النصف الثاني من فصل الربيع عادة ما يشهد استقرارًا نسبيًا في الطقس، وهو الوقت الأنسب للتخلي عن الملابس الشتوية الثقيلة، مؤكداً أن الظواهر الجوية المفاجئة ما زالت واردة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.