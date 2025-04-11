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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير المالية يكرم 7 قيادات ضريبية متميزة بالقاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية ودمياط

وزير المالية
وزير المالية
محمد يحيي

كرم أحمد كجوك وزير المالية 7 قيادات ضريبية متميزة بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية ودمياط، تقديرًا لأدائهم الذى انعكس فى رضاء الممولين، كل فى نطاق اختصاصه، قائلاً : «ربنا يُجبر بخاطركم مثلما جبرتم بخاطر شركائنا الممولين؛ فقد سعدت جدًا.. عندما تلقيت رسائل إيجابية من هؤلاء الممولين بمبادرتكم بحل مشاكلهم».

أكد كجوك، موجهًا حديثه للعاملين بالضرائب: «اجتهدوا في رضاء الممولين بحفظ حقوقهم مثلما نصون حق الدولة.. بكم ومعكم.. نستطيع تقديم خدمات ضريبية عادلة ومتميزة بقدر كبير من المساندة لمجتمع الأعمال».

قال المكرمون، موجهين حديثهم لوزير المالية: «تقديركم يدفعنا لبذل المزيد من الجهد لتغيير الواقع الضريبي للأفضل، سنعمل جميعًا على مد جسور الثقة مع الممولين لصالح بلدنا».

وقالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إننا بدأنا صفحة جديدة مع المجتمع الضريبي بمد جسور الثقة، لافتةً إلى أن الحزمة الأولى من «التسهيلات الضريبية» تعبر عن قناعاتنا بمصلحة الضرائب المصرية، ونحن جادون في تنفيذها بمنتهى الدقة.

والمكرمون هم: السيد بهي الدين السيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة ضرائب القليوبية، وحسن فتحي حسين رئيس الإدارة المركزية لمركز أول متوسطي الممولين، المشرف على الإدارة المركزية لمركز كبار الممولين «مهن حرة» بالقاهرة، وعبدالمجيد أحمد عبدالمجيد، رئيس الإدارة المركزية لمركز كبار الممولين ثانٍ بمدينة السادس من أكتوبر، وممدوح حسن الصواف رئيس الإدارة المركزية لمركز كبار ومتوسطي الممولين وجه بحري بالإسكندرية، ومصطفى صلاح كوش مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، وطه عبد العال طه رئيس مأمورية ضرائب العجوزة والمهندسين بالجيزة، ومحمد فوزي الدكروري رئيس مأمورية ضرائب دمياط ثالث.

أحمد كجوك وزير المالية وزير المالية محافظات القاهرة كجوك

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