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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية.. ضبط أكثر من 46 كيلو كوكايين في إرسالية دجاج مجمد

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أحبطت السلطات السعودية محاولة لتهريب 46.8 كيلوجرام من مادة "الكوكايين" المخدرة، عُثر عليها مخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي .

وفي بيان لها،  ذكرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه وردت إرسالية عبر الميناء، عبارة عن إرسالية "دجاج مجمد"، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من "الكوكايين" مُخبأة في جهاز التبريد الخاص بالإرسالية.

وشددت الهيئة السعودية على  أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات التهريب.

ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca. gov.sa) والرقم الدولي (009661910)، مؤكدة أنه يتم معالجة البلاغات بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلغ في حال صحة معلومات البلاغ.

السعودية مادة الكوكايين المخدرة ميناء جدة الإسلامي دجاج مجمد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

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