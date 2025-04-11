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محافظ الغربية: لا تهاون في تطبيق تعريفة الركوب الجديدة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية: لا تهاون في تطبيق تعريفة الركوب الجديدة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم، جولة ميدانية مفاجئة بعد اعتماده رسميًا تعديل تعريفة الركوب الخاصة بجميع خطوط النقل الداخلي والخارجي على مستوى المحافظة، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار الوقود.

جولة محافظ الغربية 

شملت الجولة التفقدية عددًا من المواقف الرئيسية بحي أول طنطا، ومنها موقف شبين الكوم والمعرض، حيث رافقه خلال الجولة الدكتور محمد الأحمر، مدير إدارة المواقف بالمحافظة، والأستاذ ممدوح النجار، رئيس حي أول طنطا، وعدد من القيادات التنفيذية، وذلك لمتابعة مدى التزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة التي تم إعلانها رسميًا بجميع المواقف.

وأكد محافظ الغربية خلال جولته، أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضبط المنظومة ومنع أي محاولات استغلال أو تحايل، حيث تم تكليف إدارة المواقف والوحدات المحلية بوضع لافتات إرشادية واضحة بجميع المواقف تتضمن التعريفة الجديدة لكل خط سير، بالإضافة إلى توزيع استيكرات موحدة على جميع سيارات الأجرة والسرفيس تتضمن التعريفة الرسمية وخط السير.

مواجهه تقطيع خطوط السير 

وفي حديثه المباشر مع عدد من السائقين داخل المواقف، وجّه المحافظ تنبيهات واضحة بعدم جواز التلاعب بالتعريفة المقررة أو فرض أي زيادات غير معتمدة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة تصل إلى الغرامات الفورية والإيقاف الفوري عن العمل لأي مخالف.

كما حرص المحافظ على التحدث مع عدد من المواطنين المترددين على المواقف، حيث استمع إليهم باهتمام، وطمأنهم بأن المحافظة بكامل أجهزتها تقف إلى جانبهم، ولن تسمح بأي استغلال أو تحميلهم أعباء فوق طاقتهم. وأكد “الجندي” أن الهدف من تعديل التعريفة هو الحفاظ على التوازن دون المساس بحقوق المواطن، مشيرًا إلى أن الدولة تتابع عن قرب وتتحرك ميدانيًا لضمان الالتزام، ومشدّدًا على أن صوت المواطن مسموع وسيظل في صدارة الأولويات.

حملات رقابية 

وأشار الجندي إلى أن الحملات الرقابية مستمرة على مدار اليوم بالتنسيق بين إدارة المرور، ومباحث التموين، والوحدات المحلية، لضمان الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم التلاعب بها، إلى جانب مراقبة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والتأكد من إعلان الأسعار الرسمية وتوافر الحصص المقررة ومنع تهريبها أو بيعها في السوق السوداء.

وشدد المحافظ على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالف، وستُطبق القانون بكل صرامة لتحقيق العدالة، وحماية المواطنين من أي محاولات استغلال.

ودعا المحافظ المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة تتعلق برفع تعريفة الركوب أو الامتناع عن التحميل، مؤكدًا أن هناك وسائل تواصل مباشرة تعمل على مدار 24 ساعة، منها:

■ مبادرة “الغربية بتتغير بيكم” عبر خدمة الواتس آب:
(015505028360155050283701550502834)
■ غرفة عمليات المرور: 0403454599
■ غرفة عمليات المحافظة: 0403341233
■ إدارة المواقف: 01006966983

واختتم الجندي تصريحاته بالتأكيد على أن المواطن شريك أساسي في نجاح منظومة الرقابة، وأن الإبلاغ عن أي مخالفة هو دعم مباشر لاستقرار الخدمات وضمان حقوق الجميع، مشيرًا إلى أن أجهزة المحافظة مستمرة في رصد الوضع ميدانيًا لضمان تطبيق التعريفة كما أُقرَّت دون زيادة أو تلاعب.

محافظ الغربية حملات رقابية المواقف المحروقات دعم المواطن

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