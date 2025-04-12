أرخص سيارة أوتوماتيك موديل 2022 في السوق المصري| صور

تعد سيارة لادا جرانتا من أشهر السيارات التي طرحت في مصر، والتي تعتمد على قدرات فنية متنوعة، أبرزها الفئات التي تعمل بناقل سرعات أوتوماتيكي، واشتهرت السيارة بتصميمها الجديد، إلى جانب مفهوم السيدان العائلي.

ورصدت السيارة لادا جرانتا 2022 في السوق المصري للسيارات المستعملة بسعر يبلغ 420 ألف جنيه، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا بالكامل داخليًا وخارجيًا، وننصح دومًا المقبلين على شراء سيارة مستعمل بأهمية الفحص الفني الشامل ومراجعة متوسط أسعار السيارة في السوق.

القدرات الفنية للسيارة لادا جرانتا 2022

تستمد لادا جرانتا قوتها من محرك 4 سليندر سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 98 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 145 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي عن طريق ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 4 غيار.

لادا جرانتا 2022

تسارع واستهلاك الوقود لسيارة لادا جرانتا 2022

تتسارع السيارة لادا جرانتا قياسيًا من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 11.4 ثانية، بينما يبلغ متوسط استهلاك الوقود بحوالي 6.8 لتر، عندما تخوض مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

لادا جرانتا 2022

تجهيزات السيارة لادا جرانتا 2022

تضم السيارة لادا جرانتا 2022 مرايات كهربائية التحكم، برنامج التوزيع الالكتروني الخاص بالفراملEBD ، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وسائد هوائية ثنائية بعدد 2 AIRBAGS، مكيف هواء، زجاج كهربائي لجميع النوافذ، نظام صوتي ترفيهي، عجلة قيادة باور، قفل مركزي، ريموت للأبواب.