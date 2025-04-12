قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مهيب عبد الهادي يعلن عن تجديد تعاقد الأهلي مع رامي ربيعة
بعد خضوعه لفحوص طبية.. ترامب: صحتي جيدة جدا
هبة قطب تتصدر التريند بعد وفاة والد عامل الدليفري .. أبرز تصريحاتها المثيرة للجدل
الحرب عبثية.. ترامب يدعو روسيا إلى التحرك نحو تسوية في أوكرانيا
موعد صرف معاشات شهر مايو 2025
استشاري أسري: الأب ليس ممولًا بل شريك في التربية ومراقبة علاقات الأبناء
أخبار بني سويف | انتظام العمل بمواقف السيارات.. فحص وعلاج 1180 حالة بالفشن
حازم إمام: الجنايني الأقرب لرئاسة الزمالك.. واحتفال إمام عاشور لم يكن موفقًا
إعلامي: هروب لاعب الإنتاج الحربي إلى الدوري السويدي
بتول الحداد تكشف لـ صدى البلد كواليس مشاركتها بمسلسل وتقابل حبيب|فيديو
بعد تزايد حوادث البيك أب.. المنيا : نشر ميكروباصات تعمل بالغاز لنقل الركاب
العثور على رضيع ملفوفاً بقطعة قماش داخل مقابر أبوتشت بقنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أرخص سيارة أوتوماتيك موديل 2022 في السوق المصري| صور

لادا جرانتا 2022
لادا جرانتا 2022
صبري طلبه

تعد سيارة لادا جرانتا من أشهر السيارات التي طرحت في مصر، والتي تعتمد على قدرات فنية متنوعة، أبرزها الفئات التي تعمل بناقل سرعات أوتوماتيكي، واشتهرت السيارة بتصميمها الجديد، إلى جانب مفهوم السيدان العائلي.

ورصدت السيارة لادا جرانتا 2022 في السوق المصري للسيارات المستعملة بسعر يبلغ 420 ألف جنيه، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا بالكامل داخليًا وخارجيًا، وننصح دومًا المقبلين على شراء سيارة مستعمل بأهمية الفحص الفني الشامل ومراجعة متوسط أسعار السيارة في السوق.

القدرات الفنية للسيارة لادا جرانتا 2022

تستمد لادا جرانتا قوتها من محرك 4 سليندر سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 98 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 145 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي عن طريق ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 4 غيار.

لادا جرانتا 2022

تسارع واستهلاك الوقود لسيارة لادا جرانتا 2022

تتسارع السيارة لادا جرانتا قياسيًا من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 11.4 ثانية، بينما يبلغ متوسط استهلاك الوقود بحوالي 6.8 لتر، عندما تخوض مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

لادا جرانتا 2022

تجهيزات السيارة لادا جرانتا 2022

تضم السيارة لادا جرانتا 2022 مرايات كهربائية التحكم، برنامج التوزيع الالكتروني الخاص بالفراملEBD ، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وسائد هوائية ثنائية بعدد 2 AIRBAGS، مكيف هواء، زجاج كهربائي لجميع النوافذ، نظام صوتي ترفيهي، عجلة قيادة باور، قفل مركزي، ريموت للأبواب.

لادا جرانتا لادا جرانتا سعر لادا جرانتا سعر لادا جرانتا 2022 سوق المستعمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة قطب

عامل الدليفري صاحب واقعة سرقة الحلوى من هبة قطب: أبويا مات من القهرة|فيديو

الحكم بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط طرد المستأجر

الحكم بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط طرد المستأجر.. غدًا

رسميًا.. أسعار تذاكر المترو والاشتراكات بعد تحريك البنزين والسولار

أسعار تذاكر المترو والاشتراكات بعد تحريك البنزين والسولار

صورة من المشاجرة

إقالة سكرتير عام محافظة سوهاج بعد التحقيق في واقعة مشادة مع نائب المحافظ

شيكابالا

مقابل مليون دولار .. شيكابالا يوقع على عقود انتقاله إلى النصر الليبي

جانب من الواقعة بمحافظة سوهاج

هاخد حقي بالقانون.. أول تصريح من نائب محافظ سوهاج بعد إقالة السكرتير العام

خناقة اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام محافظة سوهاج ونائب المحافظ

عايز يمشى جنب المحافظ.. تفاصيل خناقة اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام سوهاج والنائب

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

محمود خليل

محكمة أمريكية تقضي بترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل

جانب من الحريق

حريق بالقرب من كنسية القيامة في القدس .. فيديو

الشرطة اليونانية

اليونان: انفجار قنبلة في أثينا يسفر عن أضرار محدودة

بالصور

هبة قطب تتصدر التريند بعد وفاة والد عامل الدليفري .. أبرز تصريحاتها المثيرة للجدل

هبة قضب تتصدر التريند بعد وفاة والد عامل الدليفري .. أبرز تصريحاتها المثيرة للجدل عن العلاقات الزوجية
هبة قضب تتصدر التريند بعد وفاة والد عامل الدليفري .. أبرز تصريحاتها المثيرة للجدل عن العلاقات الزوجية
هبة قضب تتصدر التريند بعد وفاة والد عامل الدليفري .. أبرز تصريحاتها المثيرة للجدل عن العلاقات الزوجية

لجين عمران تطلق "فيلر من أول السطر".. مواجهة مع حقائق التجميل المخفية

لجين عمران
لجين عمران
لجين عمران

11 سيارة إطفاء و7 إسعاف..السيطرة على حريق مستودع غاز بالشرقية

جانب من الحريق
جانب من الحريق
جانب من الحريق

ثروة طائلة فى يده.. ساعة محمد صلاح تثير الجدل خلال توقيعه مع ليفربول

ساعة محمد صلاح تثير الجدل خلال توقيعه مع ليفربول ثروة طائلة على يده اليسرى
ساعة محمد صلاح تثير الجدل خلال توقيعه مع ليفربول ثروة طائلة على يده اليسرى
ساعة محمد صلاح تثير الجدل خلال توقيعه مع ليفربول ثروة طائلة على يده اليسرى

فيديو

مسلسلات رمضان ٢٠٢٥

الغاوي كسر الدنيا وفهد البطل في المركز الخامس .. أنجح 5 مسلسلات على Watch It

فرح الزاهد

فرح الزاهد: لما بكون عاوزة أجيب حقي بكلم أختي هنا

جمال سليمان

جمال سليمان: نشأت في أسرة فقيرة .. وفرح الزاهد مناسبة لدور الشيطانة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: لا تحزن ..ضع روشتة دستور حياتك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

المزيد