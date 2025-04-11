أخر تطورات إصابة أحمد الجفالي في الزمالك

واصل التونسي أحمد الجفالي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أداء برنامجه التأهيلي على هامش مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة حرس الحدود المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.



وخاض اللاعب تدريبات تأهيلية مكثفة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال أقرب وقت ممكن.



وكان الجفالي قد تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية غاب بسببها عن مباريات الفريق الماضية.



ويستعد فريق الزمالك لمواجهة حرس الحدود المقرر لها في السابعة مساء يوم الأحد المقبل على ستاد برج العرب في الجولة الثانية للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري.

تدريبات استشفائية

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية تدريبات استشفائية خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً للقاء حرس الحدود المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.



وفضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو منح هذه المجموعة راحة من باقي فقرات المران، خوفاً من تعرضهم للإجهاد قبل مباراة حرس الحدود المقبلة.



ويستعد فريق الزمالك لمواجهة حرس الحدود المقرر لها في السابعة مساء يوم الأحد المقبل على ستاد برج العرب في الجولة الثانية للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري.