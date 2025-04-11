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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يتأهل لنصف نهائي كأس مصر لكرة اليد بفوزه علي الزهور 36-24

يد الزمالك
يد الزمالك

تأهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك "رجال"، إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، بعد فوزه على الزهور بنتيجة 36 - 24 ،في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم/الجمعة /على صالة عبد الحمن فوزي بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة.

وقدم لاعبو الزمالك أداء مميزا خلال أحداث المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بنتيجة 22 - 11، وواصل الزمالك تفوقه في الشوط الثاني لينتهي اللقاء بفوزه بنتيجة 36 24 .

ويلتقي الزمالك مع الفائز من سموحة وطلائع الجيش في الدور نصف النهائي، وذلك يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة السادسة مساء، على صالة حسن مصطفى بـ6 أكتوبر.

الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك رجال بطولة كأس مصر الزهور القلعة البيضاء

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