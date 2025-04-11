الزمالك يتأهل لنصف نهائي كأس مصر لكرة اليد بفوزه علي الزهور 36-24

تأهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك "رجال"، إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، بعد فوزه على الزهور بنتيجة 36 - 24 ،في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم/الجمعة /على صالة عبد الحمن فوزي بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة.

وقدم لاعبو الزمالك أداء مميزا خلال أحداث المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بنتيجة 22 - 11، وواصل الزمالك تفوقه في الشوط الثاني لينتهي اللقاء بفوزه بنتيجة 36 24 .

ويلتقي الزمالك مع الفائز من سموحة وطلائع الجيش في الدور نصف النهائي، وذلك يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة السادسة مساء، على صالة حسن مصطفى بـ6 أكتوبر.