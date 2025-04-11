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أونروا : كارثة تنتظر الرضّع والأطفال في قطاع غزة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أونروا : كارثة تنتظر الرضّع والأطفال في قطاع غزة

الأطفال في قطاع غزة
الأطفال في قطاع غزة
قسم الخارجي

كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الجمعة عن كارثة إنسانية تهدد الرضع والأطفال في قطاع غزة.

الأطفال في غزة

وأعلنت وكالة أونروا، أن الأحوال في قطاع غزة تقترب من "الجوع الشديد للغاية" فيما شارفت الإمدادات الأساسية في القطاع على النفاد، جراء الإغلاق الإسرائيلي المتواصل للمعابر منذ 2 مارس الماضي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأوضحت مديرة الإعلام والتواصل في الأونروا جولييت توما، في بيان: "مع استمرار حصار السلطات الإسرائيلية على غزة لأكثر من 6 أسابيع، كل الإمدادات الأساسية على وشك النفاد".

الأسعار في غزة

وقالت توما، إن نفاد الإمدادات الأساسية يترافق مع "ارتفاع كبير في أسعار" البضائع المتوفر بغزة خلال الشهر الماضي، منذ أن فرضت إسرائيل حصارها على القطاع، هذا يعني أن الرضع والأطفال ينامون جائعين".

وأشارت المسئولة الأممية إلى أن قطاع غزة بدون "هذه الإمدادات الأساسية، يقترب كل يوم من الجوع الشديد للغاية"، مطالبة بضرورة الاستئناف الفوري لوقف إطلاق النار بغزة، ورفع الحصار والسماح بدخول الإمدادات الإنسانية والتجارية بدون عوائق.

وفي 2 مارس الماضي، أغلقت إسرائيل معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق للأوضاع الإنسانية.

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