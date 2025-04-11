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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سقطت على الأرض | كسر في ذراع نجوى فؤاد

نجوى فؤاد
نجوى فؤاد
فن وثقافة

تعرضت الفنانة نجوى فؤاد لكسر في يدها اليمنى، وذلك عقب سقوطها على الأرض، وخضعت للإجراءات الطبية في المنزل، وتتماثل للشفاء، بحسب مصادر مقربة.

وكانت قد وجهت  نجوى فؤاد، رسالة عتاب للفنانة غادة عبدالرازق، مشيرة إلى أنها لا ترد على اتصالاتها الهاتفية ولا تعرف السبب وراء هذا الأمر.
واضافت نجوى فؤاد:"كتير طلبتها وانا تعبانة ومش بترد على التليفون، وغادة عبد الرازق قاطعتني وكنت عايزا منها حاجة وكلمتها ولكنها لم ترد عليا وبعت لها رسالة على الواتساب ولكن لم تهتم وترد".


وتابعت الراقصة الاستعراضية نجوى فؤاد:"زعلت للأسف من اللي عملته غادة معايا، واقول لها إني كلمتها عشان كنت عايزة شوية أدوية مش موجودة في مصر وانتي كنتي مسافرة فرنسا وكنت عايزاكي تشتري أدوية معاكي ليا".
 

المرض والوحدة| نجوى فؤاد تدخل في نوبة بكاء شديدة

دخلت الراقصة الاستعراضية نجوى فؤاد، في نوبة بكاء شديدة بعد مشاهدة صورة زوجة والدها، مشيرة إلى أن زوجة والدها مرأة صالحة وربتها وعمرها 7 شهور".


وأضافت نجوى فؤاد:"اقول لها تعالي ليا تاني وأنا محتجاكي ومفتقدة كل حاجة معاكي ولحاجات كثير".


وتابعت نجوى فؤاد: "أشعر بالوحدة ومفيش مصداقية ومحدش بييجي من قلبه، وخايقة من المرض ومحدش بيقعد جنب المريض".

نجوى نجوى فؤاد كسر

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