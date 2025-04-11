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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

موازنة النواب: الدولة تقدم الخدمات للاجئين مثل الشعب المصري دون تفرقة

فخرى الفقى
فخرى الفقى
أسامة علي

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر تحتضن ملايين الأشقاء العرب الذين اضطروا إلى النزوح بسبب الحروب والصراعات، مؤكدًا أن الدولة المصرية تتعامل معهم كضيوف لاجئين، ويحصلون على كامل الحقوق دون تفرقة.

وأضاف الفقي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج “نظرة” على قناة صدى البلد: لدينا من الأدب السياسي والأخلاقي ما يجعلنا لا نطلق عليهم صفة لاجئين، بل هم ضيوف كرام يعيشون بيننا، يتلقون نفس الخدمات، ويتعلمون في مدارسنا، ويتلقون العلاج في مستشفياتنا، تمامًا كالمواطن المصري.
 

مصر لا تقيم معسكرات للاجئين

أوضح الدكتور فخري الفقي، أن مصر لا تقيم معسكرات للاجئين على أراضيها؛ في ظل سياسة إنسانية راسخة تُميزها في التعامل مع الأشقاء، سواء من السودان أو فلسطين أو سوريا أو ليبيا. 

وقال: منذ عقود طويلة، كانت مصر دومًا الحضن الآمن، وارتبطت مع شعوب هذه الدول بعلاقات تاريخية، وروابط دم، ومصير مشترك.

فخرى الفقى اخبار التوك شو صدى البلد

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