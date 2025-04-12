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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

اخر تحديث لسعر الذهب في السعودية اليوم السبت 12-4-2025

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
محمد صبيح

ننشر أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 12أبريل 2025، حيث سجل الذهب ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالفترة الماضية، مدفوعًا بالعوامل الاقتصادية وظروف العرض والطلب في السوق.

أسعار الذهب اليوم في السعودية السب 12-4-2025

سعر الذهب عيار 24: 388.75 ريال سعودي

سعر الذهب عيار 22: 356.25 ريال سعودي

سعر الذهب عيار 21: 340.00 ريال سعودي

سعر الذهب عيار 18: 291.50 ريال سعودي

سعر الذهب عيار 14: 226.75 ريال سعودي

سعر الذهب عيار 12: 194.25 ريال سعودي

سعر الذهب الأونصة الذهبية: 12,089.00 ريال سعودي

سعر الجنيه الذهب: 2,720.75 ريال سعودي

سعر الأونصة بالدولار الأمريكي: 3,233.20 دولار

أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 12-4-2025

بلغ سعر الذهب عيار 24 اليوم 388.75 ريال سعودي، فيما وصل سعر عيار 22 إلى 356.25 ريال سعودي. 

أما عيار 21، وهو الأكثر تداولًا، فقد سجل 340.00 ريال سعودي، ليواصل تأرجحه وفقًا لمعدلات العرض والطلب.

أما الذهب الأقل نقاءً، فقد سجل عيار 18 سعر 291.50 ريال سعودي، بينما بلغ عيار 14 226.75 ريال سعودي، وسجل عيار 12 194.25 ريال سعودي. 

وعلى صعيد الأصول الثابتة، سجلت الأونصة الذهبية سعر 12,089.00 ريال سعودي، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 2,720.75 ريال سعودي. 

وعلى المستوى العالمي، وصل سعر الأونصة بالدولار الأمريكي إلى 3,233.20 دولار.

أسعار الذهب في السعودية أسعار الذهب اليوم في السعودية السب 12 4 2025 سعر الجنيه الذهب أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 12 4 2025

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