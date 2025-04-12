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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

استشارية تربوية: وجود أكثر من قائد في الأسرة يؤدي إلى تفككها

ياسمين الجندي
ياسمين الجندي
عبد الخالق صلاح

كشفت الدكتورة ياسمين الجندي، استشارية التربية ومستشارة العلاقات الأسرية، عن مشكلة كبيرة تحدث عندما يعتقد الآباء أن التربية مسؤولية الأم فقط، مؤكدة أن الأسرة لا يمكن أن تكون في حالة توازن مع وجود "ريسين" في القيادة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى غرق "المركب" الأسرة بأكملها.

وأوضحت خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  أن الرعاية تشمل توفير الاحتياجات الأساسية مثل التعليم الجيد والأنشطة الترفيهية، ولكن التربية تحتاج إلى جهد أكبر فالأب، كما الأم، ملزم بتقديم أفضل ما لديه من موارد للطفل، ولكن ذلك لا يعني أن الطفل سيكتسب التربية السليمة بمجرد تلقيه هذه الرعاية.

وتابعت الجندي قائلة: العديد من الآباء يظنون أن دورهم يقتصر على توفير المال وتوفير احتياجات الأبناء، إلا أن هذا ليس كافيًا. التربية الحقيقية تتطلب وقتًا، جهدًا، واهتمامًا شخصيًا من الأب، وليس فقط مراقبة الأبناء من بعيد أو التحول إلى "رقيب" في المنزل. 

وأكدت على أهمية الوقت الجيد الذي يقضيه الأب مع أولاده. حتى لو كان الأب مغتربًا، فإن التواصل اليومي مع الأبناء، حتى لو كان عبر الهاتف، هو أمر بالغ الأهمية في بناء علاقة قوية، لافتة إلى أن الرعاية وحدها لا تكفي لبناء شخصية متوازنة وسليمة للأطفال. 

العلاقات الأسرية ريسين استشارية التربية محمد موسى

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