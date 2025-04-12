وصلة سخرية من عمرو أديب بعد رجوع الأهلي في قرار الانسحاب من الدوري

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن النادي الأهلي يحاول الهرب من قراراته بالانسحاب من الدوري العام بعد أزمة الحكام في مباراة القمة مع نادي الزمالك، مضيفاً أن النادي الاهلي قرر خوض مباريات الدوري مرة أخرى.

وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن النادي الأهلي سيلعب في الدوري بعد الانسحاب، والثلاث نقط رجعت للأهلي تاني، والأهلي عمل دوشة دي عشان ينسي الناس مشكلة الانسحاب.

وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن :"طب ادو الدوري كل سنة لحد يعني بقي كده، اوعى حد يقولي الاهلي نادي المبادئ خلاص".