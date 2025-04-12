ننشر الصور الأولي لموقع حريق مستودع الأنابيب بالشرقية

حصل موقع صدي البلد علي مجموعة من الصور لموقع حريق مخزن أنابيب بعزبة الاشقر التابعة لمركز منيا القمح حيث تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية من السيطرة على حريق بعزبة تابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

وتم إخطار قوات الحماية المدنية والتي دفعت بعدد من سيارات الإطفاء وتم السيطرة علي الحريق وإخمادة وإخطار مرفق الإسعاف والدفع بعدد من سيارات الإسعاف بمحيط الحادث وتم نقل حالتين مصابين بإختناق واخر مصاب بجروح الي مستشفيات بلبيس والزقازيق العام وتم تحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بورود إخطارا يفيد نشوب حريق بعزبة تابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية وتم اخطار رجال الحماية المدنية والتي دفعت بسيارات الإطفاء وتم السيطرة علي الحريق وإخمادة.

وبالإنتقال والفحص تبين نشوب حريق بمستودع أنابيب بالقرية وتم السيطرة على الحريق وتم نقل حالتين مصابين بإختناق واخر مصاب بجروح وتم تحرير محضر بالواقعة.