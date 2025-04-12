سماع الشهود في محاكمة 117 متهما بـ خلية اللجان الإعلامية.. الخميس

تستمع الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، الخميس المقبل 17 أبريل 2025، للشهود في محاكمة 117 متهما، في القضية رقم 9453 لسنة 2024 جنايات العمرانية والمعروفة إعلاميا بـ«خلية اللجان الإعلامية».

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام بعض المتهمين بتولي قيادة فى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات ارتكاب بعض المتهمين جرائم تمويل الإرهاب، وحاذو ونقلوا أموالا ومعلومات للجماعة الإرهابية، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.