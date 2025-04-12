رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى محمود الجندي بكلمات مؤثرة

في ذكرى رحيل الفنان محمود الجندي، عبرت الفنانة رانيا فريد شوقي عن مشاعرها تجاهه، مشيرة إلى أن رحيله ترك فراغًا كبيرًا في حياتها وحياة كل من عرفه.

وقالت رانيا عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "الذكري السادسة لوفاة الفنان الموهوب جداااااا محمود الجندي، كنت محظوظة اني اشتغلت معاه في مسرحيتين، وكان هو اللي بيرشحني واتعلمت منه كتير ومن احب الناس لقلبي".





وأضافت: "الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته

الجدير بالذكر أن محمود الجندي وافته المنية بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، حيث دخل المستشفى وتوفي بعد أيام من تلقيه العلاج، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا كبيرًا ومحبين يذكرونه دائمًا بكل حب.





وشارك محمود الجندي، في العديد من الأفلام والمسلسلات ومن أشهر أفلامه جزيرة الشيطان، واحد من الناس، خارج علي القانون، كباريه، الغريب، التوت والنبوت، غريب في الميناء، طعمية بالشطة، شمس الزناتي، شياطين المدينة، المرشد، وضاع الطريق، موعد مع الذئاب، ومش أشهر مسلسلاته الشهد والدموع، البشاير، أبو العلا، زيزينيا.

عاش الفنان الراحل محمود الجندي طوال حياته عاشقًا لمسقط رأسه وهي مدينة أبو المطامير في البحيرة، فكان يشعر دائمًا أن لتلك المدينة دين كبير في عنقه حاول رده بنقل خبراته الفنية لشباب بلدته من خلال تكوين فريق مسرحي، وفق حديث نجله المخرج أحمد الجندي، في تصريحات تليفزيونية بأحد برامج قناة «CBC»، كما كان يسعى لإنشاء مسرح كبير لفرقته ولكنه رحل قبل أن يكتمل حلمه وأوصى أعضاء فرقته بالسعى لاستكمال حلمه.

تحققت وصية الراحل محمود الجندي خلال عام 2023 أي بعد وفاته بحوالي 4 سنوات عندما افتتحت وزارة الثقافة قصر ثقافة أبو المطامير بمحافظة البحيرة الذي ضمّ ضمن أدواره مسرح كبير حمل اسم الراحل محمود الجندي تقديرًا لتاريخه الكبير وإسهاماته الفنية، وذلك بالتزامن مع العيد القومي لمحافظة البحيرة الذي يوافق 19 سبتمبر، وعبر نجل محمود الجندي في لقائه التليفزيوني عن سعادته الكبيرة بتحقيق حلم و وصية والده الذي يخلد ذكراه كونه كان أحد أبناء مدينة أبو المطامير الساعين لإنشاء القصر.









