خالد سرحان يعلق على تصريحات سعاد صالح بشأن الحشيش.. ماذا قال؟

علق الفنان خالد سرحان، على تصريحات الداعية سعاد صالح، إذ قالت في مقابلة تلفزيونية سابقة بأنه لا يوجد نص في القرآن الكريم يحرم تناول مخدر الحشيش.

و أعاد خالد سرحان نشر التصريح، وعلق عليه عبر “فيسبوك” ساخرا: "الله يفتح عليكي يا دكتورة".

أحدث أعمال خالد سرحان، مسلسل “منتهي الصلاحية”، بطولة الفنان محمد فراج، والذي تم عرضه شهر رمضان المنقضي.

ونشر الفنان خالد سرحان صورة له مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون داخل المتحف المصري الكبير، وذلك خلال زيارته الأخيرة للصرح الثقافي الضخم. وأظهرت الصورة ماكرون وهو يستمتع بجولة في قاعات المتحف، مما يبرز الأهمية العالمية للمتحف الذي يضم كنوزًا أثرية تعكس عراقة التاريخ المصري.

وأضاف الفنان خالد سرحان عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» في تعليقه على زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون للمتحف الكبير: «حملة ترويجية مجانية للسياحة في مصر فعلا ضربة معلم».

تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات بين مصر وفرنسا وحققت الزيارة ردود أفعال كبيرة عبر السوشيال ميديا وخارج مصر وداخلها حيث زار الرئيس الفرنسي ماكرون خان الخليلي وسفارة فرنسا والمتحف الكبير.





