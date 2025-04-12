نسرين طافش تتألق في إطلالة رياضية جذابة

نشرت الفنانة نسرين طافش مجموعة من الصور لها بملابس رياضية أنيقة، إذ لاقت تفاعلا كبيرا من جمهورها.

وظهرت نسرين طافش، فى الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام مرتدية بدلة يوجا رياضية باللون الزيتي مكونة من قطعتين، إذ نسقتهما مع قميص أبيض طويل

أحدث أعمال نسرين طافش، هو مسلسل"أسود باهت"، الذي عُرض بشهر رمضان المنقضي، يتكون من 15 حلقة حكايات مستقلة، كل منها يتألف من 5 حلقات فقط، وتدور أحداث المسلسل في إطار الإثارة والتشويق.

أزواج نسرين طافش

وكانت نسرين طافش قد فاجأت جمهورها في شهر يناير الماضي، بإعلان زواجها للمرة الثالثة خلال حضورها حفل “جوي أووردز” في المملكة العربية السعودية.

وخلال لقاء مع الإعلامية المصرية بوسي شلبي، صرحت نسرين قائلة: “اتجوزت رجل أعمال مصري مش من الوسط الفني، ولسّه جاية من شهر العسل على هنا على طول”.

ليست المرة الأولى التي تتزوج فيها الفنانة ذات الأصول الفلسطينية، فقد سبق لها الزواج من رجل أعمال عربي لم تكشف عن هويته وانفصلت عنه عام 2013، كما تزوجت أيضاً من طبيب الأسنان المصري شريف شرقاوي مرتين، قبل أن تعلن انفصالهما النهائي عنه في يوليو 2023.



زوج نسرين طافش الحالي، أحمد جوهر، وريث إحدى أكبر دور المجوهرات في مصر، “جوهر للمجوهرات”، وكان متزوجاً سابقاً من شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة نصري، بين عامي 2014 و2018.