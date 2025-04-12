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بعد وفاة فنة أقلاش بسبب تكميم المعدة.. عمليات التجميل سرقت حياة هؤلاء الفنانين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد وفاة فنة أقلاش بسبب تكميم المعدة.. عمليات التجميل سرقت حياة هؤلاء الفنانين

بعد وفاة فنة أقلاش بسبب تكميم المعدة.. عمليات التجميل سرقت حياة هؤلاء الفنانين
بعد وفاة فنة أقلاش بسبب تكميم المعدة.. عمليات التجميل سرقت حياة هؤلاء الفنانين
أسماء عبد الحفيظ

فنة أقلاش..أثار خبر وفاة فنة أقلاش مصممة الأزياء المغربية   ضجة كبيرة في الأوساط الفنية والشعبية المغربية، وذلك بعد أن توفيت إثر مضاعفات عملية تكميم المعدة التي أجرتها في إحدى مستشفيات طنجة. 

وفي ظل هذا الحدث الأليم، يتبادر إلى الأذهان بعض الفنانين الذين أنهت حياتهم عمليات التكميم وبالأخص عملية تكميم المعدة، فهناك بعض الحالات التي تحدث فيها مضاعفات نتيجة عمليات تكميم المعدة.

بعد وفاة فنة أقلاش بسبب تكميم المعدة.. عمليات التجميل سرقت حياة هؤلاء الفنانين

نستعرض لكم من خلال السطور التالية أبرز الفنانين الذين توفوا بسبب عملية تكميم المعدة.

فنة أقلاش - المغرب

بعد وفاة فنة أقلاش بسبب تكميم المعدة.. عمليات التجميل سرقت حياة هؤلاء الفنانين

على الرغم من أن فنة أقلاش مصممة الأزياء المغربية قد خضعت للفحوصات الطبية قبل إجراء العملية، إلا أن حالتها الصحية تدهورت بسرعة بعد عملية تكميم المعدة، مما أدى إلى وفاتها في غرفة الإنعاش.

بعد وفاة فنة أقلاش بسبب تكميم المعدة.. عمليات التجميل سرقت حياة هؤلاء الفنانين

وديع وسوف - لبنان

وديع وسوف - لبنان

توفي وديع وسوف، ابن الفنان اللبناني الشهير جورج وسوف، بعد تعرضه لمضاعفات إثر إجراء عملية تكميم المعدة، وما حدث لوديع هي مضاعفات خطيرة نتيجة خضوعه لعملية تكميم المعدة، تمثلت في نزيف حاد وأزمة صحية أدت إلى وفاته بشكل مفاجئ.

سعاد نصر - مصر

سعاد نصر - مصر

توفت الفنانة سعاد نصر ، عام 2007 نتيجة مضاعفات عملية شفط الدهون، أدت لوفتها نتيجة نزيف حاد وأزمة قلبية مفاجئة .

خطر عمليات تكميم المعدة

قال الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية، أن عمليات التجميل خطر يدق الناقوس .

وأضاف شمس من خلال تصريحات خاصة لصدي البلد، أنه على الرغم من أن عمليات تكميم المعدة أصبحت شائعة وحل سريع سريع لبعض الأشخاص للتخلص من السمنة، إلا أنها تحمل مخاطر صحية منها:

تسمم الدم: نتيجة للعدوى التي قد تحدث بعد العملية.

نزيف حاد: الذي قد يؤدي إلى فقدان الدم بشكل كبير.

مشاكل في التخدير: مثل حدوث ردود فعل تحسسية أو مشاكل في التنفس.

جلطات دموية: نتيجة قلة الحركة بعد العملية.


ونصح خبير التغذية أنه يجب على أي شخص يفكر في إجراء عملية تكميم المعدة أن يقوم بالاستشارة الدقيقة مع الأطباء المتخصصين المتمرسين ويكونو على علم بالمخاطر على المدي القصير والطويل، كما ينبغي أن تكون العملية تحت إشراف طبي دقيق وفي مستشفيات معتمدة لضمان تقليل فرص حدوث المضاعفات.

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بالصور

بعد وفاة فنة أقلاش بسبب تكميم المعدة.. عمليات التجميل سرقت حياة هؤلاء الفنانين

بعد وفاة فنة أقلاش بسبب تكميم المعدة.. عمليات التجميل سرقت حياة هؤلاء الفنانين
بعد وفاة فنة أقلاش بسبب تكميم المعدة.. عمليات التجميل سرقت حياة هؤلاء الفنانين
بعد وفاة فنة أقلاش بسبب تكميم المعدة.. عمليات التجميل سرقت حياة هؤلاء الفنانين

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