رغم ارتفاع المحروقات.. لماذا تنخفض أسعار الدواجن والبيض بالأسواق؟

تشهد أسعار الدواجن انخفاضا تدريجيا يوما بعد يوم وسط تخوفات من ارتفاعها مرة أخرى بعد زيادة أسعار البنزين والسولار لتضيف تكلفة إضافية على إنتاجها .

وفى هذا الصدد ، أكد ثروت الزينى نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن ، أن هناك انخفاض واضح فى أسعار الدواجن والبيض خلال الفترة الحالية ، حيثُ وصل سعر كيلو الدواجن إلى 78 جنيها بالمزارع بعد وصوله إلى 98 جنيه ، كذلك تباع كرتونة البيض حاليا بالأسواق بـ 140 أو 150 جنيه بعد وصولها إلى سعر 180 جنيه .

أسباب انخفاض أسعار الدواجن

وأضاف "الزيني" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" ، أن انخفاض أسعار الدواجن والبيض جاء نتيجة قلة الاقبال على الشراء مع زيادة الانتاجية ، متوقعًا مزيد من الانخفاض خلال الأسبوعيين القادميين بسبب دخول انتاجية جديدة أمام المواطنين بالأسواق .

هل ارتفاع السولار يؤثر على أسعار الدواجن؟

وبسؤاله عن زيادة أسعار الدواجن الفترة المقبلة بعد ارتفاع سعر السولار أجاب :" يمكن أن تزيد التكلفة الفعلية للدواجن بنسبة تتراوح من 3لـ 4% " ، ولكن التأثير الفعلى على الأسعار يكون من العرض والطلب .

وأكد ثروت الزيني أن زيادة الإنتاج والإتاحة هى السبب الرئيسي فى ضبط أسعار الدواجن والبيض بالأسواق ، موضحًا أن زيادة الإنتاج يأتى من الحفاظ على المربيين وحل المشاكل التى تواجهه فى سبيل الإنتاج .

وتابع قائلا :" على الرغم من ارتفاع السولار والبنزين منذ ساعات قليلة لم تتأثر أسعار الدواجن بسبب زيادة الإنتاحية ، كما أن الإنتاج المتوفر بالأسواق حاليا هو نتاج دورات سابقة".

زيادة إنتاجية الدواجن

وتمثل صناعة الدواجن في مصر دوراً محورياً في توفير البروتين الحيواني، وتحظى صناعة الدواجن باهتمام غير مسبوق وتطور مستمر من الدولة المصرية، فضلاً عن كونها توفر حوالى أكثر 3,5 مليون فرصة عمل حجم الإنتاج يتجاوز الـ 1,5مليار دجاجة و 14 مليارات بيضة سنويا .

ونرصد أهم العوامل التى زادت من إنتاجية الدواجن خلال السنوات الأخيرة



- تدبير العملات اللازمة لاستيراد جدود وأمهات الدواجن المنتجه لفراخ التسمين أو بيض المائدة .

- زيادة الاستثمار فى مزارع الدواجن وما ترتب عليه من زيادة أعداد فراخ التسمين وبيض المائدة المنتج.

- زيادة وارداتنا من الذرة والصويا وإضافات الأعلاف لتواكب الزيادة في أعداد الدواجن المرباة.



-زيادة أعداد مصانع الأعلاف الجديدة.



- زيادة أعداد تسجيلات مخاليط الأعلاف.



- زيادة إقبال المربيين على إدخال وإسكان دورات جديدة من القطعان سواء كانت المنتجة لفراخ التسمين أو المنتجة لبيض المائدة.



- تنفيذ خطط لتحسين الكفاءة وزيادة الإنتاج .



- إعفاء مزارع وأنشطة الدواجن من الضريبة على العقارات.



- إعفاء خامات الأعلاف وإضافاتها المستوردة من الضريبة على القيمة المضافة.



- تقديم كافة أوجه الدعم الفنى واللوجيستى والمالى لصغار المربيين لرفع كفاءة عنابرهم وتحويلها من نظام التربيه المفتوح إلى النظام المغلق.



- التوسع في المنشآت والطاقات الإنتاجية من خلال توفير تسهيلات ائتمانية ميسرة.



-توفير الإشراف البيطرى لمزارع الدواجن لتحسين الممارسات البيطرية.



- تقديم الدعم الفني للمربيين لمواجهة الأمراض وزيادة الإنتاجية.



- تقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية بعمل المسحات والفحوصات البيطرية المستمرة على القطعان لمتابعة الحالة الصحية ومواجهة أى مشكلات.



- الإهتمام بتوفير الأعلاف وتحسين جودتها حيث شهدت الأعلاف تطورًا ملحوظًا لتوفير أعلاف متوازنة طبقاً للمواصفات القياسية والتى تحسن من معدلات أداء القطعان وتقلل من تكاليف الإنتاج.



- توفير الأمصال واللقاحات البيطرية بما يفي بحاجة السوق.



- فتح أفاق للاستثمار الداجنى فى الظهير الصحراوى لمشروعات إنتاج داجني متكاملة.