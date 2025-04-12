الصحة الفلسطينية: مستشفيات غزة تستقبل 21 شهيدًا و64 مصابًا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن استشهاد 21 فلسطينيًا وإصابة 64 آخرين في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل.

حصيلة جديدة للضحايا في غزة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن مستشفيات القطاع استقبلت 21 شهيدًا و64 مصابًا خلال اليوم الماضي، في ظل تصاعد وتيرة القصف الإسرائيلي على مختلف مناطق القطاع.

الضغط الكبير على المستشفيات والمنشآت الصحية

وتشهد مستشفيات غزة ضغطًا هائلًا بسبب تزايد أعداد الشهداء والمصابين، وسط نقص حاد في الموارد الطبية والإمدادات الأساسية.

حيث يعمل الأطباء والممرضون يعملون في ظروف قاسية لتقديم الرعاية الطبية للمصابين.

تدمير البنية التحتية وارتفاع الخسائر

تستمر قوات الاحتلال في استهداف البنية التحتية لقطاع غزة، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني والصحي، ويؤدي إلى تدمير العديد من المنشآت الحيوية بما فيها المستشفيات.

دعوات دولية لوقف التصعيد

مع تصاعد أعداد الشهداء والمصابين، تتواصل الدعوات الدولية لوقف التصعيد وفتح ممرات إنسانية لتقديم المساعدة العاجلة لضحايا العدوان في قطاع غزة.