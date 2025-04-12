إصابة شخص سقط به أسانسير مصنع بالمنطقة الصناعية في العبور

أصيب شخص جراء سقوط أسانسير به داخل مصنع الوهاب بالمنطقة الصناعية في العبور، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بسقوط أسانسير وإصابة شخص، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ، وعثر على مصاب وجرى نقله للمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

التعدى على طفلة

من ناحية أخرى شهدت قرية شلقان بالقناطر الخيرية واقعة مأساوية حيث تعرضت طفلة صغيرة تبلغ من العمر 9 سنوات لواقعة تعدي إذ حاول مدمن مخدرات استدراجها والشروع في التعدي عليها.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بتعرض طفلة في الـ 9 من عمرها لواقعة تعدي وإصابتها بجرح قطعي بالرقبة ونزيف شديد، أثر على القصبة الهوائية والحنجرة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث.



وبالفحص والانتقال تبين أن الصغيرة خرجت من منزلها مساء لإلقاء القمامة وتصادف مرورها في الشارع مع مدمن مخدرات استدرجها إلى مقابر القرية لمحاولة الاعتداء عليها وعندما حاولت الصراخ استخرج آلة حادة وأصابها بجرح قطعي في الرقبة.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا بالعثور على صغيرة بها جرح قطعي بالرقبة بالقرب من مقابر شلقان بالقناطر الخيرية في القليوبية.



وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة م.س 9 سنوات بالصف الثاني الابتدائي، بجرح قطعي بالرقبة خلال إلقائها القمامة بالقرب من مقابر شلقان بالقناطر الخيرية.