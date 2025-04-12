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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوط أول سلبي بين فاركو وسيراميكا كليوباترا بالدوري

سيراميكا كليوباتوا
سيراميكا كليوباتوا
حسام الحارتي

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط بين فريقي سيراميكا كليوباترا وفاركو  في المباراة التى تجمع الفريقين حاليا باستاد المكس بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر المجموعة الأولى لبطولة الدورى المصرى الممتاز.

وخاض سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من :-
حراسة المرمى: محمد بسام.
الدفاع: محمد عادل - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - يوسف عفيفي.
الوسط: إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - أحمد القندوسي - أيمن موكا.
الهجوم: فخري لاكاي - إسلام عيسى.

بينما خاض فاركو المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.
خط الدفاع: جابر كامل - ياسين مرعي - بابكر ندياي - جيفرسون إنكادا.
خط الوسط: محمد فخري - عزمي جوما - محمود عماد.
الهجوم: محمد عز - أحمد شريف - محمود فرحات.

سيراميكا كليوباترا فاركو الدورى المصرى الممتاز أخبار الرياضة موقع صدي البلد

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