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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هاتف OnePlus 13T .. تصميم متوازن رغم بطارية ضخمة وكفاءة عالية

هاتف OnePlus 13T
هاتف OnePlus 13T
احمد الشريف

أعلنت OnePlus عن هاتفها الجديد OnePlus 13T، والذي يُعد إضافة مميزة لسلسلة هواتفها المتميزة.

 يأتي الهاتف بتصميم صغير الحجم مقارنةً بالأجهزة الأخرى في فئته، لكنه يحمل بطارية ضخمة وأداءً قويًا، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمحبي الهواتف المدمجة دون التضحية بالكفاءة أو عمر البطارية.

أبرز مواصفات OnePlus 13T

 يميز هاتف OnePlus 13T بتصميم مدمج ووزن خفيف، وبشاشة 6.3 بوصة من نوع LTPO OLED بمعدل تحديث 120 هرتز، مع تحكم ممتاز في الحواف لتجربة عرض مريحة 26.

كما يتميز الهاتف بوزن خفيف (185 جرامًا)، مما يجعله أخف من الهواتف المماثلة ذات البطاريات الكبيرة ، وإطار معدني متين مع حواف مستديرة لتحسين القبضة.

 بطارية ضخمة مع شحن سريع

تصل سعة بطارية الهاتف بنحو 6,000 مللي أمبير/ساعة (مع شائعات عن إمكانية وصولها إلى 6,200 مللي أمبير/ساعة)، بالاضافة إلى شحن سريع 80 واط لشحن كامل في وقت قصير.

كما يمتلك الهاتف OnePlus 13T تقنية Glacier Battery الجديدة، التي تستخدم مواد سيليكون-كربون لتحسين الكفاءة وعمر البطارية.

 أداء قوي بمعالج راقٍ

يتميز الهاتف  OnePlus 13T بمعالج Snapdragon 8 Elite لضمان أداء سلس وقوي في الألعاب وتعدد المهام، ورامات تصل إلى 16 جيجابايت وتخزين داخلي 512 جيجابايت من نوع UFS 4.0 6.

 كاميرات متطورة

من ضمن مميزات هاتف OnePlus 13T هي وجود كاميرا خلفية مزدوجة بقدرة 50 ميجابكسل (عدسة رئيسية)، وكاميرا (عدسة تليفوتوغرافية بزوم بصري 2x) بقدرة  50 ميجابكسل.

كما يدعم الهاتف  التصوير بقدرة الـ 8K ، مع تحسينات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الصور.

تغييرات في التصميم والوظائف

ومن ضمن التغيرات التي حصل عليها هاتف OnePlus 13T هي إزالة زر Alert Slider واستبداله بزر ذكي قابل للبرمجة يشبه زر Action في آيفون 6.

بالاضافة إلى اضافة الوان جديدة لهذا الهاتف بما في ذلك لون وردي باهت (بين الذهبي والوردي) 2.

متى سيصدر الهاتف؟

من المتوقع إطلاق OnePlus 13T في أبريل 2025، لكنه سيكون متاحًا في الصين أولاً، مع عدم تأكيد إطلاقه عالميًا بعد 2025.

يعد OnePlus 13T هاتفًا مدمجًا بمواصفات راقية، حيث يجمع بين تصميم خفيف الوزن، بطارية ضخمة، وأداء قوي، مما يجعله منافسًا قويًا في سوق الهواتف المدمجة، خاصةً لمن يبحثون عن توازن بين الحجم الصغير والأداء العالي.

OnePlus 13T OnePlus سعة بطارية

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