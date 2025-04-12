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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين في تصادم أتوبيس وسيارة ملاكي بأسيوط

مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين في تصادم أتوبيس وسيارة ملاكي بأسيوط
مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين في تصادم أتوبيس وسيارة ملاكي بأسيوط
إيهاب عمر

لقي شخصان مصرعهما وأصيب  11 آخرين، في حادث تصادم أتوبيس وسيارة ملاكي مساء اليوم على الطريق الصحراوي الشرقي بمنطقة عرب العوامر بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم أتوبيس وسيارة ملاكي ووجود وفيات ومصابين.

تصادم أتوبيس وسيارة ملاكي 

انتقل إلى موقع الحادث ضباط مركز شرطة أبنوب والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء، وتبين من المعاينة والفحص انقلاب أتوبيس يحمل لوحات رقم" 7468 ر م ع" بعد تصادم مع سيارة ملاكى رقم" 8179 ى ا ر" وجارى رفعها من موقع الحادث.


وأسفر الحادث عن إصابة ابراهيم بشاى عزيز، و مارتيلا ابراهيم بشاى، ومهرائيل ابراهيم بشاى، ومارينا فايز ملك، و هانى فؤاد حلمى، وعبد الله أحمد عبد، واسمهان ابو النصر عبد، وسيد طايع عبد العال، واسحاق ناجى لمعى، ومرزوق على عطالله ، وشخص مجهول الاسم والهويه تم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعى.

مصرع شخصين

أسفر الحادث عن مصرع كيرلس رأفت، و شخص مجهول الاسم والهويه، تم نقل الجثتين إلى مستشفى  الايمان العام.

وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.

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