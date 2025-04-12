تفاصيل طلب إحاطة من برلماني للتحقيق في خناقة نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام

علق النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، على ما تم تداوله في واقعة الخناقة بين نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام خلال افتتاح أحد المساجد في المحافظة.



وقال "رمزي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، "هذا المشهد يقلل من هيبة الوظيفة لأنهم في أعلى الكوادر الوظيفية وكان لابد أن يراعوا هذه الوظيفة وهذا المشهد أمام الكافة والإعلام".



وأضاف "هذا الأمر محل نظر للجميع ولابد أن يكون كل منهما حريصا ولكن أنا رأيت كل منهما تجرد من وظيفته وتعامل كأنهما أشخاص عاديين، ولم يكن كرسي الوظيفة أمام أعينهم وكان يتعين أن يكون هناك تحقيقًا".



وتابع "لابد أن يجرى تحقيق وتقدمت بطلب إحاطة، لأنه إذا كان هذا الأمر هو ما ظهر للعلن فما الذي يجرى في الغرف المغلقة، وهذا ليس الموقف الأول والأوحد وواضح أن هناك مواقف أخرى لم يتم الإعلان عنها".