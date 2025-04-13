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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أسهل طريقة لاستخراج بطاقة الرقم القومى

بطاقة
بطاقة
مصطفى الرماح

طريقة استخراج بطاقة الرقم القومى من المنزل.. تتصدر محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، حيث وفرت وزارة الداخلية عدة طرق لاستخراج بطاقة الرقم القومى ومن بين تلك الطرق، استخراج بطاقة الرقم القومى اون لاين.

طريقة استخراج بطاقة الرقم القومى اون لاين

-الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على الانترنت.
-اختيار خدمات قطاع الاحوال المدنية

-إدخال بياناتك الشخصية المطلوبة لإتمام الطلب.
- اختيار طريقة الدفع المناسبة لسداد رسوم استخراج بطاقة الرقم القومى
- التأكد من تطابق البيانات خاصة المهنة ومحل الإقامة، مع مراعاة أن يكون الطلب خاصًا بصاحب البطاقة نفسه.

سعر البطاقة الشخصية 2025

يبحث الكثير عن طريق استخراج البطاقة الشخصية 2025 في خلال ساعات بسيطة، حيث تتيح وزارة الداخلية خدمات استخراج البطاقة الشخصية 2025 من العباسية في خلال نصف ساعة.

رسوم استخراج البطاقة الشخصية في نصف ساعة

يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 واستلامها في خلال نصف ساعة من الأحوال المدنية في العباسية، عن طريق شراء استمارة من داخل القطاع ثمنها 185 جنيها ثم دفع رسوم في المركز النموذجي تصل إلى 315 جنيها لاستلام البطاقة بشكل مستعجل.

أسعار البطاقة الشخصية 2025

حددت وزارة الداخلية أسعار بطاقة الرقم القومي 2025، حيث يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي في نفس اليوم خلال ساعة من العباسية مقابل رسوم 315 جنيها، حيث يتم التوجه للأحوال المدنية وطلب استخراج بطاقة رقم قومي مستعجلة.

سعر استخراج البطاقة الشخصية 2025

يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي واستلامها في خلال 24 ساعة، وذلك مقابل مبلغ 185 جنيها، حيث يتم التوجه إلى مراكز الأحوال المدنية في سيتي ستارز وكارفور المعادي ومكسيم مول لاستخراج البطاقة.

التوجه فورًا للسجل المدني.. تحذير هام لأصحاب هذه البطاقات الشخصية (خد بالك لتكون منهم)
بطاقة الرقم القومي

استخراج بطاقة شخصية مستعجلة

وفرت أجهزة وزارة الداخلية خدمة لاستخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل.

وعن سعر بطاقة الرقم القومي التي يتم استخراجها من المنزل 615 جنيها، حيث يتم حجز دور في الأحوال المدنية من خلال الخط الساخن، وطلب سيارة للحضور إلى المنزل واستخراج البطاقة.

سعر البطاقة الشخصية 2025

تتضمن أسعار بطاقة الرقم القومي المستعجلة، 615 جنيها في المنزل وتصدر في نفس اليوم، و315 جنيها في العباسية وتصدر في ذات اليوم، و185 جنيها في المراكز التجارية المختلفة ويتم استلامها في خلال 24 ساعة.

مواعيد عمل الأحوال المدنية

تعمل الأحوال المدنية في العباسية والمراكز التجارية حتى الثامنة مساءً بشكل يومي، حيث يمكن التقدم لاستخراج بطاقة الرقم القومي المستعجلة في قطاعات الأحوال المدنية المختلفة.

وقام قطاع الأحوال المدنية خلال الفترة الماضية بتطوير خدمات الحصول على مصدرات القطاع المختلفة من خلال استخدام آليات وتقنيات حديثة.

تم تفعيل العديد من خدمات القطاع الإلكترونية من خلال موقع بوابة وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” من خلال الرابط (https://moi.gov.eg) فضلاً عن تقديم الخدمات الصوتية “الكول سنتر” لطلب الخدمات الفورية والحصول عليها فى نفس اليوم من خلال الخط الساخن “15340- 16582” وكذا الخدمات الفورية لكبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية والحصول عليها فى نفس اليوم من خلال الخط الساخن “15341”.

وتشمل الخدمات “شهادة ميلاد أول وثانى مرة - شهادة وفاة - وثائق زواج وطلاق - قيد عائلى/فردى- بطاقة رقم قومى “بدل فاقد، بدل تالف” - استمارة رقم قومى “عادية، مستعجل، مميزة”- وثائق الأحوال المدنية المترجمة- شهادة التحركات المترجمة- مأمورية التصوير المنزلى- الخدمات الفورية”.


 

بطاقة الرقم القومى جوجل وزارة الداخلية بطاقة الرقم القومى اون لاين

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