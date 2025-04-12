بدون إصابات.. السيطرة على حريق شقة سكنية في شارع شبرا | صور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق شقة سكنية بشارع شبرا بدون إصابات أو خسائر بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد باندلاع حريق في شقة سكنية بشارع شبرا، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

تم الدفع بسيارتين إطفاء لموقع الحادث وجرى السيطرة على الحريق وإخماده، حيث تبين اندلاع الحريق في شق سكنية شارع شبرا الرئيسي بدرن اصابات او خسائر بشرية وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.