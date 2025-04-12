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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انهيار جزئي بمنزل في أخميم بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد مركز أخميم في محافظة سوهاج حادثة إنهيار جزئي في منزل مكون من طابقين، مشيد بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية، يعود ملكيته للمدعو علي ا.ث.ا.ح، 67 عامًا، عامل، ويقطن فيه مع زوجته.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها انهيار منزل جزئيًا دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين انهيار جزء من سقف غرفة داخل المنزل، مما أثار حالة من القلق بين سكان المنطقة، خصوصًا في ظل استخدام هذا النوع من البناء في العديد من المنازل القديمة.

وأكد نجل مالك المنزل، المدعو أحمد، 43 عامًا، موظف، في تصريحاته عقب الحادث، أن سبب الانهيار يعود إلى قدم المنزل، مشيرًا إلى أن الهيكل القديم والمستمر في الاستخدام قد تعرض للتآكل مع مرور الوقت.

وأضاف أحمد أنه لم يوجه الاتهام إلى أي شخص أو جهة في هذا الحادث، كما أكد عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو ضحايا، حيث كان المنزل خاليًا من السكان في الوقت الذي وقع فيه الانهيار الجزئي.

وأوضح تقرير فني أولي أن الحادث نتج عن تهالك المواد المستخدمة في بناء المنزل، بالإضافة إلى عوامل الطقس والمناخ التي تسببت في تدهور الحالة الإنشائية للبناء مع مرور الزمن.

تسبب الحادث في حالة من القلق لدى الجيران والمواطنين الذين طالبوا الجهات المعنية بالتحقق من سلامة المنازل القديمة في المنطقة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين حياة المواطنين.

كما دعا البعض إلى ضرورة توفير الدعم والمساعدات للأسر التي قد تكون عرضة لمثل هذه الحوادث نتيجة لتدهور حالة المنازل القديمة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتواصل الجهات المعنية التحقيقات لتحديد ما إذا كان هناك ضرورة للتدخل الفوري.

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