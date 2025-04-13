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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

زيجاتها وسبب وفاتها.. الذكرى الأولى لرحيل شيرين سيف النصر هانم السينما المصرية

شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
شروق سلامة

تحل اليوم، 13 أبريل، الذكرى الأولى لرحيل الفنانة شيرين سيف النصر، إحدى أبرز نجمات جيلها، التي غابت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2024 بعد رحلة فنية مميزة، أثرت خلالها الشاشة بأعمال خالدة، قبل أن تعتزل الأضواء لسنوات طويلة.

شيرين وُلدت شيرين في الأردن يوم 27 نوفمبر 1967، لأب مصري وأم فلسطينية، وتخرجت في كلية الحقوق بجامعة عين شمس عام 1991. عاشت جزءًا من حياتها في فرنسا، حيث التقت بالمخرج يوسف فرنسيس الذي كان بوابتها لعالم السينما.

قدمت شيرين العديد من الأفلام منها: “الأستاذ”، “البحث عن طريق آخر”، “البلدوزر”، “أحلامنا الحلوة”، “سفينة الحب والعذاب”، “كلهم في جهنم”، و*“سوق الهانم”. أما على صعيد الدراما، فكان لها حضور مميز في أعمال مثل: “المال والبنون 2”، “من الذي لا يحب فاطمة”، “اللص الذي أحبه”، و“النوارس والصقور”.


الإعلان عن رحيل هانم السينما المصرية ووصيتها الأخيرة
أعلن شريف سيف النصر، شقيق الفنانة شيرين سيف النصر، عن وفاتها عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، وكتب: "توفيت إلى رحمة الله اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين إلهام هانم سيف النصر، وتمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة".

 سبب وفاة شيرين سيف النصر

وبعد سنوات من الغياب والابتعاد التام عن الساحة الفنية، توفيت شيرين سيف النصر في 13 أبريل 2024، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، تاركة خلفها إرثاً فنياً يظل محفوراً في ذاكرة جمهورها ومحبيها. 

رجال في حياة شيرين سيف النصر

ولدت شيرين سيف النصر، في 27 نوفمبر 1967، في الأردن لـ أب مصري، هو الصحفي إلهام سيف النصر، يعود أصله الى الصعيد، وأمها فلسطينية من عائلة هاشم المقدسية.

تخرجت شيرين سيف النصر، في كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1991، وعاشت في فرنسا بضع سنوات حيث التقى بها الفنان يوسف فرنسيس أثناء عمله هناك في السفارة المصرية وقدمها للسينما، ثم عملت بعد ذلك في التلفزيون.

اعتزلت الفن عام 1996 بعد زواجها، لكنها عادت مرة آخرى للفن بعد الطلاق، وفي عام 2011 تركت الفن مجددًا بعد هجرتها إلى الأردن.

تزوجت ثلاث مرات، الأولى من رجل الأعمال السعودي عبد العزيز الإبراهيم، شقيق صاحب محطة إم بي سي، والثانية من المطرب مدحت صالح إلا أن زواجها انتهى بالطلاق.

وفي 5 ديسمبر 2010 عقد قرانها على الطبيب رائف الفقي، واستمر زواجهما عدة أشهر قبل إعلانهما الانفصال، وبعد طلاقها، استقبلت خبر وفاة والدتها مما سبب لها أزمة نفسية بالغة.

الذكرى الأولى لوفاة شيرين سيف النصر شيرين سيف النصر عين شمس

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