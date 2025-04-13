توانا الجوهري تروي قصتها في «الصفا الثانوية بنات».. وتفاصيل مثيرة لدخولها عالم التمثيل|فيديو

تألقت الفنانة توانا الجوهري في فيلم "الصفا الثانوية بنات" الذي يعرض حاليًا في السينمات.

وقالت توانا الجوهري في لقاء خاص مع موقع "صدى البلد" الإخباري: "أقدم شخصية دينا، وهي بنت تحب السوشيال ميديا وتبحث عن الشهرة، هي بنت كيوت لكن في نفس الوقت شقية."

وأضافت توانا الجوهري: "دخول التمثيل كان بالصدفة من خلال مسلسل "كامل العدد" الجزء الثاني، ومامتي دائمًا تشجعني على هذا الطريق".

واختتمت توانا حديثها قائلة: "أنا سعيدة جدًا بالعمل في فيلم "الصفا الثانوية بنات"، والكواليس كانت مليئة بالتعاون والإيجابية".

فيلم "الصفا الثانوية بنات" من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، ومحمد ثروت، وهالة فاخر، ووئام مجدي، وسارة الشامي، ولينا صوفيا، وإسراء رخا، وتوانا الجوهري. الفيلم من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال، وإنتاج أحمد السبكي وكريم السبكي، وإخراج عمرو صلاح. كما يظهر في الفيلم العديد من نجوم الفن كضيوف شرف ضمن أحداث العمل.

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