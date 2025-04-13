ناقد رياضي يُهاجم وسام أبو علي: صائم عن التهديف مع الأهلي منذ أكثر من 100 يوم

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن الأرقام السلبية لنجم النادي الأهلي وسام أبو علي، فيما يتعلق بعدم تسجيله للأهداف خلال الفترة الأخيرة مع القلعة الحمراء.

وكتب طلعت عبر حساباته الرسمية: "صدق أو لا تصدق.. وسام أبو علي لم يسجل أي هدف مع الأهلي منذ 23 ديسمبر 2024 وحتى 13 أبريل 2025، أي على مدار 115 يومًا متتالية!

وخلال هذه الفترة، خاض أبو علي 12 مباراة، شارك خلالها في 1100 دقيقة كاملة، باحتساب الوقت بدل الضائع، دون أن ينجح في هز الشباك!"

تعادل مثير بين الأهلي وبيراميدز في الدوري

شهدت مواجهة الأهلي وبيراميدز حماسًا كبيرًا منذ الدقيقة الأولى، حيث حاول الفريق الأحمر تسجيل هدف مبكر، لكن إمام عاشور أهدر فرصة محققة في الدقيقة الخامسة.

واصل الأهلي ضغطه، وسنحت فرصة جديدة لإمام عاشور في الدقيقة 11، لكنها ضاعت أيضًا، قبل أن تصل الكرة إلى حسين الشحات الذي سددها خارج المرمى.

في المقابل، أنقذ الحارس محمد الشناوي هدفًا مؤكدًا لصالح بيراميدز بعد تصديه لتسديدة قوية من كريم حافظ في الدقيقة 16.

وبعد مرور أول ربع ساعة، بدأ فريق بيراميدز في استعادة توازنه والسيطرة على مجريات اللقاء، لكنه تلقى ضربة موجعة بعد إصابة قوية تعرض لها المدافع يحيى عطية الله، اضطر على إثرها لمغادرة الملعب في الدقيقة 24.