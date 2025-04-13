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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود والقناة الناقلة

الزمالك
الزمالك
حمزة شعيب

يخوض فريق الزمالك، مساء اليوم الأحد، مواجهة هامة أمام نظيره حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز “دوري نايل”، في مباراة يحتضنها ستاد برج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة السابعة مساءً.

 

يدخل الزمالك اللقاء بمعنويات منخفضة بعد خروجه من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، إثر خسارته أمام فريق ستيلينبوش الجنوب أفريقي في الدور ربع النهائي، ليودع البطولة التي تُوج بها في النسخة الماضية.

ترتيب الفريقين في جدول مجموعة التتويج

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعة التتويج برصيد 35 نقطة، خلف كل من بيراميدز المتصدر والأهلي الوصيف، أما حرس الحدود، فهو أحد الفرق التسعة التي ضمنت المشاركة في هذه المرحلة بعدما جاءت في المراكز التسعة الأولى خلال الدور الأول من البطولة.

 

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود والقناة الناقلة

من المقرر أن تبث مباراة الزمالك وحرس الحدود مباشرة عبر قناة أون تايم سبورت، المالكة الحصرية لحقوق نقل مباريات الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة في الساعة السابعة مساءا علي ستاد برج العرب.

الزمالك حرس الحدود مباراة الزمالك اليوم

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