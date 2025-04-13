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هل يُكلّف الأهلي 170 مليون جنيه؟.. سيد عبدالحفيظ يُثير الجدل بشأن رحيل كولر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هل يُكلّف الأهلي 170 مليون جنيه؟.. سيد عبدالحفيظ يُثير الجدل بشأن رحيل كولر

كولر
كولر
علا محمد

أثار سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق في النادي الأهلي، الجدل، بشأن رحيل مارسيل كولر مع القلعة الحمراء.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات عبر برنامج «الكورة مع فايق»: "أنا بتكلم على المستوى الفني، الأهلي مش نادي استثمار".

وأضاف: "أنا معرفش عقد كولر إيه.. لكن ماذا لو إن من حقه ياخد عقده كامل سنتين، فتصحى الصبح تديله 3 مليون يورو؟! (ما يعني يقرب من 170 مليون جنيه)".

وأكمل: "ممكن بالتراضي؟ حط نفسك مكان كولر يصحى الصبح يسيبلك 3 مليون يورو باقي عقده!".

ورفض سيد عبد الحفيظ الجزم خلال رده على سؤال الإعلامي إبراهيم فايق بشأن معرفة تفاصيل عقد كولر، قائلًا: "الله أعلم. أنا معرفش العقد ايه بس بقول أنت ممكن تتفاجئ بحاجة".

وتابع: "التوقيت مهم وفي معلومات عند الإدارة هي أدرى بيها، وتشوف أنت تحل الموضوع ده إزاي".

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