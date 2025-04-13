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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بدء محاكمة المتهمين بقتل طالب الزيتون .. بعد قليل

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

بعد قليل.. تنظر محكمة جنايات القاهرة، محاكمة المتهمين بقتل طالب جامعي في مشاجرة بمنطقة الزيتون في القاهرة.

تفاصيل القضية 


وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة نجحت في ضبط المتسببين في مقتل طالب جامعي بعد تعرضه لجرح طعني في مشاجرة بمنطقة الزيتون.

وتبين حدوث مشاجرة بين طرف أول "المتوفى ونجلي خالته"، وطرف ثان (عاطل واثنين من أصدقائه)، بسبب قيام الطرف الأول باللهو أمام العقار محل سكن الطرف الثاني وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته وتعدي أحدهم بالضرب على المتوفى باستخدام آلة حادة، ونتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.اعترف المتهمين بارتكاب الجريمة، وإنهاء حياة المجني عليه خلال مشاجرة نشبت بينهم، لقيام الطرف الأول باللهو أمام العقار محل سكن الطرف الثاني وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته.

محكمة جنايات القاهرة قتل طالب جامعي مشاجرة طالب جامعي

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