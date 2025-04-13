قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب ميانمار
زيادة المعاشات رسميًا لـ13 مليون مواطن بقرار حكومي.. تعرف على موعد الصرف
صحيفة إيرانية: واشنطن لم تطلب تفكيك المنشآت النووية خلال مفاوضات عُمان
ناقد رياضي يُهاجم وسام أبو علي: صائم عن التهديف مع الأهلي منذ أكثر من 100 يوم
سعر الدولار اليوم الأحد 13-4-2025
90 يومًا من الغموض تكشف عن جريمة قتـ.ـل بشعة في أطفيح: الأب والشقيقات وراء الحادث|تفاصيل
تعدوا على مذيعة شهيرة في الشرابية.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة بالقانون
لمدة 4 أيام.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس
إعلامي يكشف مفاجأة بشأن بديل كولر المحتمل
1500 جنيه لكل فرد بمناسبة عيد العمال.. أماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025
تفاصيل عرض حسام عبدالمجيد لتعديل عقده .. ورد مفاجئ من اللاعب
الزمالك يمنح شيكابالا حرية حسم مصيره .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

90 يومًا من الغموض تكشف عن جريمة قتـ.ـل بشعة في أطفيح: الأب والشقيقات وراء الحادث|تفاصيل

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

90 يومًا مرت على جريمة قتل سيدة ثلاثينية ودفنها حتى اعتقد الجناة أنهم أفلتوا من العقاب، ثم التقطت أذن رئيس مباحث مركز أطفيح معلومة صغيرة انتهت بالكشف عن جريمة مروعة تضمنت تفاصيلها قتل أب لابنته بمعاونة شقيقاتها الثلاث ودفنها دون تصريح.

الجريمة التي وقعت أحداثها منذ ٣ أشهر في مدينة أطفيح جنوب محافظة الجيزة بدأت بخبر مفاجئ لأهالي القرية بوفاة السيدة الثلاثينية، بعدما أعلنت أسرتها وفاتها طبيعيًا "ماتت موتة ربنا"، وأقاموا جنازتها ودفنها دون تصريح من مفتش الصحة.

وأثناء فحص المقدم محمد مختار، رئيس مباحث مركز أطفيح، بعض البلاغات، وردت إليه معلومة بدفن سيدة ثلاثينية في مدافن عائلتها، وأثناء الاستعلام عن ملابسات وفاتها، أفاد الأهالي أنها توفيت وفاة طبيعية. لكن نطق أحد المصادر السرية بجملة لفتت انتباه رئيس المباحث، لينتابه الشك حول وفاة تلك السيدة، حيث أخبره المصدر السري أنها مطلقة ووالدها ضبطها قبل يومين من وفاتها مع شاب، ليتحول الأمر إلى شك في الجريمة.

أخطر المقدم محمد مختار قياداته بشكوكه، ليوجه اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث وتتبع ذلك الشك ربما يقود للكشف عن جريمة، وحتى إن تأكد وفاتها بشكل طبيعي، سيطمئن رجال الأمن من عدم وجود شبهة جنائية.

على مدار الأيام التي تلت ورود المعلومة، توصلت تحريات مباحث الجيزة برئاسة العميد محمد مختار، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، إلى أن السيدة كانت مطلقة وتقيم في منزل مجاور لمنزل أسرتها. وصل إلى والدها ارتباطها بشاب ما أثار غضبه، وقرر عقابها على سوء سلوكها.. وزاد الأمر تعقيدًا عندما ضبطها مع ذلك الشاب في وضع مخل.

أضافت التحريات أن الأب استعان ببناته الثلاث شقيقات المجني عليها، وانهلن عليها ضربًا في جميع أنحاء جسدها عقابًا لها. حيث رددت إحداهن: "جبتلنا العار وهنتفضح ونتطلق بسببك"، وساهمن والدهن في ضربها حتى لفظت أنفاسها بين أيديهم. فاضطروا لإعلان وفاتها بين جيرانهم وأقاربهم ودفنها بمقابر العائلة دون عرضها على مفتش الصحة أو الحصول على تصريح الدفن.

عقب تأكد المعلومة، استأذنت مباحث أطفيح النيابة العامة، وترأس المقدم محمد مختار رئيس المباحث قوة أمنية، وألقى القبض على الأب والشقيقات الثلاث. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الجريمة، وتم اقتيادهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

أطفيح الأب والشقيقات الشريرات ٩٠ يوم دفن قتل سيدة مركز أطفيح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

5 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2025

5 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2025

شيكا

شاهد أول تعليق من زوجة إبراهيم شيكا بعد وفاته

تقلبات حادة وعاصفة ترابية تقترب.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا

الأمطار الرعدية تعود مجددًا.. تقلبات حادة غدًا والأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا

النائب محمد أبو العينين

أبو العينين يوجه بتوفير كافة وسائل العناية الطبية لأحمد القندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 13 أبريل 2025

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 13 أبريل 2025

أرشيفية

عطل عالمي يضرب تطبيق واتساب .. تفاصيل

كولر

إعلامي يكشف قيمة الشرط الجزائي في عقد كولر مع الأهلي

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد 13-4-2025

ترشيحاتنا

رئيس المحكمة

أخبار كفر الشيخ| إحالة أوراق المتهم بقـ.تل صديقه للمفتي.. وحملات مكثفة لمتابعة الالتزام بالتعريفة

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد يترأس اجتماعًا موسعًا لمناقشة تحسين بيئة العمل وتعزيز جودة الخدمات

جانب من الحدث

صحة الوادي الجديد تبحث ضوابط التعاقدات من صندوق تحسين الخدمة

بالصور

فستان جريء.. مي سليم تثير ضجة بظهورها الأخير

مي سليم
مي سليم
مي سليم

أحمد زاهر ومصطفى قمر أبرز الحضور.. لقطات من عزاء والدة زوجة رامي صبري| صور

رامي صبري وتامر حسني
رامي صبري وتامر حسني
رامي صبري وتامر حسني

للرجال فقط .. أطعمة تغنيك عن الفياجرا وترفع التستوستيرون

الخصوبة
الخصوبة
الخصوبة

أول ظهور لمحمد سامي فى عزاء حماة رامي صبري بعد اعتزاله الدراما التليفزيونية

محمد سامي
محمد سامي
محمد سامي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: لا تحزن ..ضع روشتة دستور حياتك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

المزيد