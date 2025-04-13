ميتسوبيشي لانسر أوتوماتيك سعرها 250 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة، وجاء تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها الكثير من المميزات التي تعمل على راحة قائد السيارة وركابها، ومن ضمن تلك السيارات ميتسوبيشي لانسر موديل 1998، وتنتمي لانسر لفئة السيارات السيدان .

ميتسوبيشي لانسر موديل 1998

- مواصفات ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 الخارجية

ميتسوبيشي لانسر موديل 1998

تظهر سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 من الخارج بتصميم عصري وجذاب بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية يتوسها شعار شركة ميتسوبيشي، وتم تثبيت شعار شركة ميتسوبيشي علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها مساحات زجاج أمامية .

- محرك ميتسوبيشي لانسر موديل 1998

ميتسوبيشي لانسر موديل 1998

تمكنت سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 من قطع مسافة 770 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

- مقصورة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 الداخلية

ميتسوبيشي لانسر موديل 1998

تحتوي مقصورة سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 علي الكثير من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها زجاج كهربائي، وبها زجاج كهربائي، وبها إضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مساحات اضافية للتخزين بالابواب الأمامية .

- سعر ميتسوبيشي لانسر موديل 1998

تتوافر سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

ميتسوبيشي لانسر موديل 1998

يذكر أنه من الأفضل عند شراء سيارة مستعملة أن تتم الاستعانة بخبير أو فني يكون على دراية كاملة بفحص السيارات المستعملة، لعدم الوقوع في فخ سيارة معيبة.