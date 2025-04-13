خبير : قطاع الغزل والنسيج والملابس يساهم بأكثر من 3 مليارات دولار سنويًا

قال الخبير الاقتصادي الدكتور بلال شعيب، إن الدولة لديها فرص حقيقية لمضاعفة حجم الصادرات بقطاع الملابس الجاهزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز: «قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة يساهم بأكثر من 3 مليارات دولار سنويًا، ولدينا فرص حقيقية للاستثمار في العالم الخارجي وزيادة حجم الصادرات».

وتابع: «لدينا فرصة كبيرة جدًا للاستفادة من حجم الإنجازات التي حدثت في البنية التحتية، خاصة أن الدولة المصرية أنفقت أكثر من 10 تريليونات جنيه لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للدولة، وأصبحت مؤهلة بشكل كبير جدًا للاستفادة من هذه البنية التحتية في التوسع في ملف الغزل والنسيج».

وأكمل: «هذا القطاع يعتمد بشكل كبير على الميكنة الحديثة ولكن جزء كبير منه يعتمد على الأيدي العاملة وهي متوفرة في الدولة المصرية».